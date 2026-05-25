Acereros de Monclova inicia serie contra Tecolotes en La Junta

Con el derecho estadounidense Jackson Goddard, los Acereros de Monclova abren serie esta noche frente a los Tecolotes de los Dos Laredos en el diamante del Parque La Junta, en la frontera tamaulipeca.

En punto de las 19:00 horas, tiempo de Monclova, el grito de playball sonará en la casa de los binacionales para dar inicio a una serie a la que la Furia Azul llega con marca de 18 victorias y 15 derrotas, promediando .545 en el cuarto puesto del standing de la Zona Norte, mientras que los Tecos registran 17-16 y porcentaje de .515, en el sexto lugar.

Tras barrer a domicilio a Dorados de Chihuahua, los Acereros afrontarán su tercera serie como visitantes de forma consecutiva y buscarán mantener el buen paso con Goddard (2-0) como abridor. La rotación continuará con Jake Mcsteen (3-3) en el segundo cotejo, mientras que Jorge Tavárez (1-2) regresará de una suspensión de 8 juegos para cerrar la serie, el próximo jueves.

Después de la gira por la frontera, la Furia Azul retornará a Monclova el fin de semana para hacerle los honores a Saraperos de Saltillo, los que inician la semana en el penúltimo puesto del standing con apenas 11 juegos ganados y 21 perdidos.