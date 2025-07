Lionel Messi ausente en entrenamientos del MLS All-Star Game

AUSTIN, Texas — 23 de julio de 2025 — Lionel Messi, estrella de Inter Miami y máximo anotador de la Major League Soccer, está en el centro de la incertidumbre tras ausentarse por segundo día consecutivo de los entrenamientos del MLS All-Star Game, que enfrenta al combinado de la MLS con el de la Liga MX en el Q2 Stadium de Austin esta noche.

La ausencia de Messi se suma a la de su compañero Jordi Alba, lo que ha generado especulación sobre si ambos estarán presentes en el partido. Según el entrenador del equipo de estrellas, Nico Estévez, ni el jugador ni la liga han confirmado su presencia o ausencia, y se limitó a decir que "solo dirige a los jugadores que le asignan" .

La MLS aplica sanciones disciplinarias para cualquier jugador que falte al All-Star sin una justificación médica. En 2018, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic fue suspendido por un partido tras no presentarse al evento. Si Messi no se presenta esta noche y no tiene una lesión registrada, podría enfrentar una suspensión automática en el próximo duelo de liga de Inter Miami, programado para este fin de semana contra FC Cincinnati.

Messi lidera la tabla de goleo de la MLS con 18 tantos en 18 partidos de temporada regular. Esta sería la segunda ocasión consecutiva en que, pese a ser seleccionado, no participe en el All-Star: el año pasado se ausentó debido a una lesión de tobillo causada durante la Copa América. Su ausencia ha generado desconcierto entre compañeros y aficionados: figuras como Carles Gil, Diego Luna y Sam Surridge destacaron su sorpresa ante la falta de Messi y Alba en los entrenamientos.

La MLS All-Star Game se celebra esta noche a las 21:00 ET. Se espera que la liga y el club emitan una postura oficial antes del partido, para esclarecer si Messi confirmará su participación o afrontará consecuencias disciplinarias.