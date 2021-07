"Lionel Messi nunca se comparará con Diego Maradona": Mario Kempes

Pese a que Lionel Messi rompió su sequía de títulos con la Selección de futbol de Argentina, continúa recibiendo críticas de sus propios compatriotas.

Ahora tocó el turno al mítico Mario Kempes, quien descartó queLionel Messi esté a la altura de Diego Maradona.

Incluso, Mario Kempes, futbolista que ganó el Mundial 1978 con la Selección de futbol de Argentina, afirmó que la Pulgajamás podrá igualar a Diego Maradona así gane varias copas del mundo.

Asimismo, el ahora comentarista recordó que Messini siquiera ha ganado todavía un Mundial, de modo que se encuentra lejos del Pelusa, leyenda fallecida en noviembre pasado.

"Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene" MARIO KEMPES Será imposible que alguien iguale a Diego Maradona, dice Mario Kempes En el mismo sentido, Mario Kempes

explicó que

Lionel Messi

siempre estará un escalón debajo de

Diego Maradona

, quien con la

Selección de futbol de Argentina

ganó el

Mundial 1986

.

"Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse con lo que hizo Diego"

MARIO KEMPES Cabe señalar que en palmarés con la Albiceleste , Diego Maradona y Lionel Messi son muy similares, con la salvedad de que el primero sí ganó una Copa del Mundo.

Aunque eso sí, Messitendrá una última chance de hacerse con un Mundial en Catar 2022, pero sin duda será una misión bastante difícil.

Palmarés de Lionel Messi con la Selección de futbol de Argentina

Copa Mundial Sub-20 2005

Medalla de oro Juegos Olímpicos de Pekín 2008

Copa América 2021

Palmarés de Diego Maradona con la Selección de futbol de Argentina