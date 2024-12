Lista Aryna Sabalenka para Australia

GUADALAJARA, Jalisco 26-Dec-2024 .-La tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, está lista para conquistar un tercer título consecutivo en el Australian Open.

La bielorrusa, de 26 años, cerró una destacada temporada 2024, en la que disputó 7 Finales y ganó 4 títulos, incluidos 2 torneos de Grand Slam (Australia y US Open).

Su primer objetivo para 2025 será defender su corona en Melbourne, donde no ha perdido desde la cuarta ronda de la edición 2022.

En caso de lograr otro trofeo, se convertiría en la primera mujer en ganar 3 títulos consecutivos en Melbourne Park desde la suiza Martina Hingis, quien lo consiguió entre 1997 y 1999.

"Me siento descansada y lista", declaró Sabalenka a la WTA tras su llegada a Brisbane, donde comenzará su temporada como preparación para el Abierto de Australia, que inicia el 12 de enero.

"Me gusta Australia, siempre llego aquí hambrienta y lista. Siento mucho apoyo en este país, y creo que eso es lo mejor de Australia: la gente vive el tenis con mucha intensidad", añadió.

A pesar de ser la número uno del mundo, Sabalenka considera que aún hay aspectos de su juego que debe perfeccionar.

"No soy muy buena en la red, e incluso mi servicio no es tan sólido como me gustaría", confesó.