Llegó a Monclova a hacer historia beisbolista lagunero Rafael Vega Rodríguez

Score

Fue en un pueblito llamado Porvenir de Arriba Coahuila, municipio de Francisco I. Madero, en donde nació, uno de los mejores beisbolistas de la actualidad, me refiero a Rafael Vega Rodríguez, quien continúa brillando ahora en el circuito recreativa de 50 Años y Más.

La tarde de ayer el reportero de La Voz de Monclova, en su diario recorrido interceptó, allá por el fraccionamiento Monclova, a Rafael Vega, quien aceptó una breve entrevista, ante un agobiante calor de 39 grados a la sombra.

¿RAFAEL, ME INTERESA CONOCER, LO INTERESANTE DE TU TRAYECTORIA BEISBOLERA?

Claro Ramiro me pongo a tus órdenes, me contestó uno de los receptores y lanzadores de esta ciudad de Monclova.

¿Cuándo LLEGASTE A MONCLOVA, RECUERDO QUE TE VI POR REBASA?

Si Ramiro, llegué en 1984 a esta ciudad, me contrató un dirigente de BENSA, para venir a reforzar el equipo de beisbol, que dirigía en aquellos años José Ángel Mancha, al año siguiente en forma definitiva me quedo, me interesaba trabajar.

Rafael llegó de ese municipio, en donde la actividad laboral es la agricultura, para generar la economía familiar, y claro tierras en donde se juega la pelota caliente, es ahí en donde mi entrevistado, aprendió a jugar el deporte rey, como en los años 50´s los hicieron los hermanos “Zacatillos” Guerrero, inmortales del beisbol.

¿AQUÍ CON BENSA INICIÓ RAFAEL, SU HISTORIA EN EL BéISBOL?

Claro; el equipo jugaba en Liga Industrial y otro circuito de Monclova, yo era su lanzador estelar, pero recuerdo como compañeros a Héctor Sánchez, Francisco Lugo, Héctor Cano, Raúl Rodríguez, Juan Antonio Villanueva, Carlos Delgado y Antonio Pedraza.

¿LO FLECHÓ CÚPIDO, Y CONTRAJO MATRIMONIO?

Al correr de los años, entre a laborar a Rebasa, posteriormente conocí a la que ahora es mi esposa Margarita Molina Ortiz, me dice Rafael Vega.

Y agregó, procreamos a mis hijos Jesús, Rafael y Alva Vega Molina, todos ellos ya son profesionistas y gracias a Dios, tienen su trabajo.

Rafael Vega me platicó que desde su llegada participó en equipos de béisbol y sóftbol, inclusive me comentó haber asistido con la representación de Coahuila a juegos naciones de beisbol en categoría 13-14 años con equipo Diablos de la colonia Obrera.

¿SIGUES PARTICIPANDO EN BéISBOL RECREATIVO, RAFAEL?

Asé es Ramiro, me dice Rafael Vega.

Y comentó; Mi compromiso, es con la camiseta que porte, pero también juego con mucha pasión por el beisbol, ese le recuerda de donde viene, y claro quién es como persona, el beisbol es parte de mi familia y de mi vida.

¿EN ALGUNA OCASIÓN, RECIBIÓ RAFAEL, INVITACIÓN PARA JUGAR EN BéISBOL ORGANIZADO?

De eso hubo algo con Algodoneros de Unión Laguna, pero en esos años, me interesaba el trabajo y dirigir a mi familia, algunos me criticaron porque no acepté, y mira Ramiro, aquí me vez viviendo cómodo, y al lado de mi familia.

RAFAEL, YA ME VOY, AL RATO REGRESO, LE DIJO SU ESPOSA

La charla fue interrumpida por su esposa Margarita Molina Ortiz, ella es hermana de aquella grande dinastía de los Molineros de la colonia Obrera, puro softbolista y deportistas de mucho peso.

“Señora permítame una foto con Rafael” fue la petición que le hice, y claro que aceptó, y le deseo lo mejor a su esposa, en esta entrevista.

Sera algo así como de 35 años, que tengo de conocer a Rafael Vega Rodríguez, desde que era el lanzador estrella del equipo “Picapiedra” de Rebasa, sus triunfos rebasan arriba de los cien, con la llegada de la pandemia en el 2020 se perdió la comunicación, pero este martes 8 de junio, volvimos a comenzar otra historia.

Rafael tiene en el patio de su casa un pequeño muestrario deportivo, en donde están todos sus trofeos, reconocimientos de la Asociación, sus reconocimientos como pitcher campeón, sus logros en juegos estatales y una presea de un Astro, algo inolvidable.