Los Ángeles vencen a Charros 11-4 y avanzan a semifinales

Los Ángeles llegarán a la ronda semifinal de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz con la mecha encendida, tras imponerse con paliza de 11-4 sobre Charros en el tercero y definitivo de la serie de playoffs.

En la registradora, Gilberto Ortiz lució con efectividad de 4-3 con un par de rayitas anotadas, Uriel Rábago se fue de 3-2 con un vuelacercas y Néstor Oviedo conectó triple, doblete y sencillo en 5 turnos, comandando la potente artillería que selló el pase de la novena angelina.

Por otro lado, en el montículo del campo 3 del Deportivo AHMSA, Omar Gutiérrez se agenció el acierto con una sólida labor que respaldó el relevista Roberto Poot, mientras que Ricardo Gutiérrez cargó con la derrota tras una mala apertura.

La ventaja angelina comenzó a fraguarse desde el primer episodio con timbre de Angel Reyes, luego Daniel Méndez y Gilberto Ortiz sumaron 2 rayitas más en la segunda tanda, mientras que Edgar Valdez y el mismo Ortiz timbraron en la tercera para ampliar la diferencia 5-0.

Los Charros respondieron en el cuarto episodio con una producción de 4 elaborada por Eldrik Aguilera, Axel Lozada, Pedro Barrera y Homero Macías, para acortar la distancia y amenazar con la remontada, sin embargo, la pólvora no les alcanzó para hacer más daño.

Por su parte, los angelinos se despegaron en la quinta con anotación de Uriel Rábago, quien volvió a aparecer en la sexta entrada con un cuadrangular para comandar un rally de 4, mientras que en el séptimo rollo, Donaldo Rábago cruzó el plato con la carrera que selló el 11-4 en los cartones finales.

Con el triunfo en el tercero de la serie, los Ángeles accedieron a la ronda semifinal y el próximo domingo enfrentarán a Yankees en busca de un lugar en la serie de campeonato.