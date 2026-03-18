Marc Márquez aconseja paciencia con el nuevo reglamento de F1

CIUDAD DE MÉXICO 18-Mar-2026 .-Marc Márquez habla el mismo lenguaje de la alta velocidad y los rebases que los pilotos de la Fórmula 1, por eso el siete veces campeón de MotoGP les sugiere paciencia con lo que indica el nuevo reglamento del Gran Circo, en especial con las zonas de rebase.

Incluso el español percibe como algo positivo que la normativa permita adelantamientos en zonas que eran inimaginables, como la curva 8 en el trazado de Shanghai. "Es raro que pase esto (en la F1), que en plena recta los pilotos tengan que reducir la velocidad (porque se agota la energía del motor eléctrico), esperemos que los equipos encuentren estabilidad lo antes posible.

"Ahora ves batallas entre Mercedes y Ferrari, ves rebases que antes no se veían, así que, ¿por qué no?, se debe tener paciencia, puede ser un buen camino de cara al futuro", expresó Márquez en Brasil, donde este fin de semana se disputa la segunda fecha de la campaña de MotoGP.

El ibérico conoce del tema, no solo porque ya probó un monoplaza de F1 -un Toro Rosso en 2018-, también porque en MotoGP habrá un cambio de reglamento, aunque no tan agresivo como el que recién entró en vigor en la F1.

Aceleran a Godzilla. La escudería Haas tendrá a Godzilla de su lado. El equipo de F1 anunció una alianza con Toho Co., productora de las películas del gigantesco monstruo en Japón, por varios eventos, empezando con el Gran Premio de Japón el 29 de marzo.

El 24 de marzo se revelará una decoración especial para los autos VF-26 en el Tokyo Midtown Hibiya y habrá otra para el GP de Estados Unidos del 25 de octubre, días antes del estreno de la cinta "Godzilla Minus Zero".