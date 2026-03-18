Tigres necesita remontar 3-0 ante FC Cincinnati: Pizarro

MONTERREY, NL 18-Mar-2026 .-Tigres deberá salir con puntería fina para el duelo de vuelta frente al FC Cincinnati, donde los felinos tienen que remontar una desventaja de 3-0 en los Octavos de Final de vuelta de la Concacaf Champions Cup, reconoció Guido Pizarro.

Para el técnico de los auriazules, si hay un equipo capaz de realizar un regreso de esas proporciones, es precisamente la UANL.

"Confiando en que podemos hacer la remontada, sé conscientemente que si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Así que confiado y con el foco puesto en hacer un partido perfecto y poder lograr el pase.

"Entiendo que con tres goles de diferencia, la contundencia va a ser clave, pero me ocupa que nosotros compitamos desde el primer minuto como amerita el partido. Creo que con el correr de minutos, con nuestra gente, vamos a hacernos sentir", mencionó.

Sin embargo, el estratega argentino también sabe que a pesar de la necesidad que tendrán de ir al frente, no pueden descuidar su zona defensiva.

"Tenemos que ir a buscar el gol, independientemente del resultado, también entendemos que tenemos 90 minutos para lograrlo, y también me ocupa que no le demos chance al rival de nada, entonces tendremos que ser muy contundentes".

Pizarro señaló que esperan el apoyo de toda la afición incomparable, para poder conseguir el objetivo y avanzar en el torneo internacional.

"Sabemos la importancia que tienen ellos para nosotros, que nos apoyen a los jugadores, los jugadores están dando todo para poder devolverles las alegrías que ellos merecen, pero mañana necesitamos ser uno, necesitamos todos empujar para lograr el resultado", indicó.

Aunque la idea era que Fernando Gorriarán pudiera salir a la banca para tener algunos minutos, será hasta previo al duelo contra Cincinnati, que tomará la decisión de incluirlo en la convocatoria para el partido.

"La idea es no arriesgar nada, sabemos que es un jugador (Gorriarán) muy importante, pero lo más importante es que él se recupere bien, y si no, tenemos equipo para afrontar (a Cincinnati)", puntualizó.