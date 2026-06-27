Marcelo Bielsa: 'Lo que yo dejo al futbol uruguayo, no es nada´

MONTERREY, México (AP) — Tras la eliminación de la selección de Uruguay en la Fase de Grupos del Mundial 2026, el director técnico Marcelo Bielsa ofreció un discurso cargado de profunda autocrítica en el que minimizó de forma tajante su legado al frente del conjunto charrúa.

"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo no es nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador en un país en el que estuvo tres años nunca se instala si no hay resultados. El cuarto lugar en las Eliminatorias no tiene valor, el tercer lugar en la Copa América no tiene valor", afirmó con contundencia el estratega de origen argentino tras consumarse el fracaso de la escuadra sudamericana en la justa mundialista.

¿Cómo ocurrió la eliminación de Uruguay?

La selección de Uruguay llegó a la última jornada de la ronda inicial obligada por completo a vencer a España para mantenerse con vida dentro del certamen de la FIFA. Lo anterior, luego de registrar sendos empates frente a las selecciones de Arabia Saudita y Cabo Verde en los dos primeros compromisos correspondientes al Grupo H del torneo.

Sin embargo, el equipo celeste cayó derrotado por un marcador de 1-0 ante el conjunto español, que avanzó como líder indiscutible del sector, sellando formalmente y de esta manera la eliminación del combinado charrúa del máximo torneo futbolístico.

Reacciones tras la derrota

La tensión en el tramo final del partido se hizo evidente con la expulsión del futbolista uruguayo Agustín Canobbio en el tiempo agregado. Esta acción en el campo reflejó la frustración generalizada con la que terminó el plantel, cuyos jugadores evitaron atender a los medios de comunicación y optaron por no dar declaraciones en la zona mixta tras el silbatazo final del encuentro.

Declaraciones de Marcelo Bielsa

Previo al trascendental partido, el entorno de la delegación uruguaya estuvo marcado por versiones que señalaban una supuesta reunión entre Marcelo Bielsa y los referentes del plantel debido a presuntas diferencias internas. Aunque el timonel negó un ambiente distinto al habitual, la eliminación de la escuadra celeste ante España dejó el futuro de Marcelo Bielsa de forma totalmente incierta en el aire. Por ahora, el director técnico asumió toda la responsabilidad del fracaso en la Copa del Mundo y dejó una de las autocríticas más fuertes desde que tomó formalmente las riendas del seleccionado nacional.