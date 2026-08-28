Matvéi Safonov se lesiona en calentamiento del PSG ante Lille

Un momento extraño se vivió en el calentamiento del partido entre el PSG y el Lille en la segunda jornada de la Ligue 1 francesa, cuando el portero titular Matvéi Safonov se estrelló con su compañero.

El incidente ocurrió cuando Safonov fue a despejar un servicio al área, pero en el trayecto se encontró con un compañero, por lo que su rostro se estrelló contra su cuerpo.

El portero ruso se quedó tendido en la cancha y de inmediato recibió asistencia médica, lo que provocó la preocupación de los presentes.

Después de unos minutos, Matvéi Safonov se recuperó y pudo iniciar el encuentro.

En el encuentro, el PSG tenía un 2-0 en contra en el campo del Lille y con dos goles en tiempo añadido pudo rescatar un punto.

Hakon Haraldsson abrió el marcador al minuto 21 y Dilane Bakwa hizo el 2-0 al 84´. Cuando el Lille parecía tener el triunfo, el PSG tuvo una gran reacción. Vitinha recortó distancia al 90+1´ y el brasileño Marquinhos hizo el 2-2 definitivo al 90+5´.

El Lille se pone de líder de la Ligue 1 con cuatro puntos, mientras que el PSG es sexto provisional con dos unidades.

Esta fue la segunda ocasión en la que los dirigidos por Luis Enrique vienen de un 2-0 en contra. El primero se dio ante Rennes en la primera jornada.