"Me siento bien agradecido con Dios": Juan Pablo Téllez

MONCLOVA.- El monclovense Juan Pablo Téllez está teniendo una excelente temporada con los Venados de Mazatlán, en lo que va de la temporada el derecho ha participado en doce encuentros donde acumula una efectividad de 2.70 en ERA, siendo el tercer mejor lanzador en efectividad, tiene una derrota, ha recetado 37 ponches y ha admitido 14 carreras, lanzando un total de 40 innings.

Para los lectores de Periódico La Voz Juan Pablo Téllez habló de su preparación y como se ha sentido en la temporada de invierno.

"Me siento muy bien, agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí y también agradecido con la directiva por estar en el equipo de Venados de Mazatlán, me siento muy orgulloso por el trabajo que vengo haciendo hasta esta fecha gracias a Dios estamos al 100% estamos sanos y no vamos a dejar de trabajar en la recta final de temporada. Infinitas gracias a todas esas personas que me siguen, gracias por el apoyo.

Vamos a cerrar fuerte ya el final de la temporada, para estar en la fiesta grande que son los play off", Juan Pablo Téllez.