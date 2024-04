Messi vuelve a la convocatoria del Inter Miami

MONTERREY, NL 05-Apr-2024 .-Lionel Messi está de regreso en una convocatoria del Inter de Miami y todo apunta a que el astro argentino jugará el miércoles ante Rayados en el "Gigante de Acero" por la Champions Cup.

Luego de perderse los últimos encuentros con "Las Garzas", el '10' de la Albiceleste fue convocado por Gerardo Martino para el duelo ante Colorado Rapids de la Major League Soccer este sábado.

Messi presentó molestias musculares en la pierna derecha tras el partido de Champions Cup frente a Nashville SC y por ello, no jugó ante DC United, New York Red Bull y New York City por la MLS, además se perdió el partido de ida de los Cuartos de Final contra Rayados.

El argentino estuvo poco menos de un mes sin actividad oficial y este sábado podría salir como titular, con el fin de que el "Tata" pueda darle minutos para su adaptación y llegue al 100 por ciento ante Monterrey.

El 10 de abril en el "Gigante de Acero" se jugará la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions Cup, a las 20:30 horas.