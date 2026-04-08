México gana medallas de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

México cosechó dos medallas de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026. Las selecciones femenina y varonil consiguieron estas preseas en el arco compuesto.

La primera medalla de bronce la obtuvo la rama femenina. Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández vencieron 233-230 a las turcas Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz.

La tercia femenil de México tuvo un buen reencuentro tras el histórico 2023, donde consiguieron un total de cinco medallas de seis posibles. Maya Becerra es la actual campeona del mundo; Dafne Quintero es la vigente monarca centro y panamericana; y Ana Hernández, multimedallista internacional.

El equipo varonil de México, integrado por Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez, también obtuvo la medalla de bronce, luego de vencer 233-226 a la tercia de Dinamarca, conformada por Bredal Bryld, Martin Damsbo y Mathias Fullerton.

México también verá acción en las clasificatorias de arco recurvo, donde estarán Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, mientras que en la rama varonil lo hará Matías Grande.