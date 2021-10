México debe ser fuerte como local señala Martino

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Martino no está dispuesto a dejar escapar más puntos en el Estadio Azteca, tras la igualada ante Canadá, México debe hacer valer la localía ante los hondureños, y es que, a decir del Tata, el Coloso de Santa Úrsula no ha dejado de ser un inmueble imponente para los rivales.

Entiendo que el otro día jugamos un partido de igual a igual, que Canadá nos superó en el primer tiempo, que fuimos mejores en el segundo tiempo, que no encontramos nuestra mejor versión futbolística, pero no quiere decir que nos dejemos de hacer fuertes de local, nuestra aspiración es que esto no suceda", comentó.

Martino reconoció que el planteamiento de Canadá los superó, ante esto, el Tricolor debe mejorar en dos aspectos primordiales este domingo.