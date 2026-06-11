México inicia el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO — El Estadio Azteca volverá a ocupar este jueves un lugar privilegiado en la historia del futbol internacional al albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica. Con este encuentro, el inmueble de la capital mexicana se convierte en el primer estadio del planeta en recibir tres compromisos inaugurales mundialistas, tras haber sido la sede de los arranques de los torneos de 1970 y 1986.

El Estadio Azteca, sede histórica, recibe el partido inaugural del Mundial 2026.

La Selección Mexicana comenzará su participación en casa cobijada por su afición y ante millones de espectadores alrededor del mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre forma parte del Grupo A, sector que comparte con las escuadras de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica y en qué canal lo pasan? El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados en territorio mexicano podrán seguir las acciones del encuentro completamente en vivo a través de las señales de televisión abierta de TV Azteca y Televisa, además de la plataforma de streaming ViX.

El arbitraje del compromiso estará a cargo del silbante brasileño Wilton Pereira Sampaio.

La Selección Mexicana combina experiencia y juventud para enfrentar a Sudáfrica.

El plantel de la Selección Mexicana y las figuras de Sudáfrica. El conjunto tricolor llega a la justa mundialista combinando elementos de experiencia y futbolistas jóvenes. La columna vertebral del cuadro mexicano está integrada por Edson Álvarez, Johan Vásquez, César Montes y Raúl Jiménez. A ellos se suma una nueva generación de jugadores que incluye a Gilberto Mora, Obed Vargas, Armando González y Brayan González. La responsabilidad de la ofensiva recaerá en la experiencia de Jiménez y el aporte goleador de Santiago Giménez.

Por su parte, la selección de Sudáfrica regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde el año 2010. Los "Bafana Bafana" son dirigidos por el director técnico belga Hugo Broos, quien ha estructurado un plantel ordenado basado en la intensidad física. La principal figura del equipo africano es el delantero Lyle Foster, acompañado por el arquero y capitán Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Themba Zwane y Oswin Appollis.

Sudáfrica regresa al Mundial tras más de una década, buscando sorprender a México.

Los registros históricos entre ambas selecciones absolutas favorecen al equipo mexicano con un saldo de dos victorias, un empate y un triunfo para Sudáfrica, acumulando 10 goles a favor del cuadro azteca por cinco de los africanos. El antecedente directo más recordado ocurrió precisamente en el partido inaugural de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 celebrado en Johannesburgo, donde ambas escuadras empataron 1-1 con anotaciones de Siphiwe Tshabalala y el defensa mexicano Rafael Márquez.