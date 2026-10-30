México finaliza noveno en la Copa del Mundo Sub-15 en Bakú

La Selección Nacional de México terminó en el noveno lugar de la primera edición de la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA, disputada en Bakú, capital de Azerbaiyán. El equipo dirigido por Marvin Cabrera consiguió nueve victorias en 10 partidos y cerró su participación entre los mejores equipos del torneo.

La competencia reunió a 189 naciones en Bakú durante los últimos días y ofreció a los futbolistas juveniles una oportunidad de disputar encuentros internacionales. Además, el certamen permitió que diversos países tuvieran su primera participación en un torneo organizado por la FIFA.

Una de las características centrales del formato fue que todos los equipos mantuvieron actividad hasta el último día, incluso después de quedar fuera de la pelea por el campeonato.

Durante la primera fase, la Selección Mexicana consiguió cinco victorias frente a Hungría, Dominica, Siria, Etiopía y Malasia. Esa racha le permitió avanzar al Nivel A, donde continuó la disputa por el título entre los equipos clasificados.

En su primer compromiso de esa etapa, correspondiente a los dieciseisavos de final, México derrotó a Rusia. Sin embargo, su camino hacia el campeonato terminó en octavos, cuando perdió 5-2 ante Ghana, resultado que representó su única derrota en el certamen.

El formato permitió que las selecciones continuaran compitiendo después de quedar fuera de la lucha por el título. De esta manera, el equipo de Marvin Cabrera tuvo tres partidos más para definir su ubicación definitiva y respondió con victorias ante las selecciones de Marruecos, Italia y Uruguay.

La Selección Nacional de España conquistó el campeonato de esta primera edición al imponerse 3-0 a República Checa en la final del Nivel A. El encuentro enfrentó a dos equipos que llegaron invictos en tiempo regular, con ocho triunfos y una victoria adicional en tanda de penales.

El conjunto español consiguió un resultado más en la final y aseguró el primer título de esta competencia juvenil. República Checa terminó como subcampeón después de alcanzar el partido decisivo con el mismo registro previo que su rival.