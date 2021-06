¡Mi Meta es seguir en el boxeo!: Jesús "Acero" Ramos Mata

Score

"Tiene 32 peleas, estuvo en los Ángeles y 4 veces peleó en la Coliseo de México, no es el momento todavía de retirarme", comentó el Acero Ramos.

Para Jesús Ramos Mata, el deporte del boxeo profesional, todavía no termina, a falta de promociones en Monclova, en forma continua solicitan su presencia en la Sultana del Norte, a sus 27 años, el "Acero" todavía conserva un limpio físico y un tremendo oper de derecha.

El hijo de Marti Mata Jiménez y Jesús Ramos Garza, ha sabido de los altos y bajos, que da este deporte de las narices chatas y orejas de coliflor, actualmente está como instructor de boxeo, con cerca de 30 aspirantes con talento, que cada tarde se dan cita en el gimnasio Sport Round, propiedad del licenciado y ex pugilista José Patricio "Toro" Barrera.

¿COMENTAME ALGO DE TU HISTORIA EN EL BOXEO, JESÚS?

Bueno empecé a los 12 años a subir a los ring, en pelea semanales que realizaban, mi manejador fue don Julio López, que estaba en el gimnasio de la Sección 147 de Mineros, me dice Jesús "Acero" Ramos.

Y agregó; después de 20 años aún recuerdo a mi primer rival en terreno amateur Jesús Isabel, del establo de la Tigre Padilla, le gané en el primer round, fueron más de 50 peleas en esta categoría.

¿A QUÉ EDAD DEBUTASTE EN EL ÁMBITO NACIONAL?

A la edad de 19 años, pero no recuerdo el nombre de mi rival, de ahí agarré vuelo hasta tener un total de 32 peleas, 22 ganadas, 8 pérdidas y 2 empates, se pone serio y me dice.

Señor Ramiro, me tuve que retirar a los 25 años de los cuadriláteros, ¡cosas personales!, pero por azares del destino, Dios me regresó al camino del boxeo, y tengo dos años de haber logrado tomar forma y de pelear en Monterrey, mi experiencia cambio, al momento de lanzar golpes.

¿PELEÓ "ACERO" RAMOS EN OTRAS PARTES DE MONCLOVA?

Si en la Sultana del Norte, un campeonato del Noreste, lo perdí, pero los aficionados regios, salieron contentos con la clase de pelea y esto me abrió las puertas en la Coliseo y Solidaridad de Monterrey.

Recuerdo que la comisión de Boxeo de Nuevo León, me informó de un combate por el campeonato latino, me preparé al 100 por ciento, pero la Comisión de Box y Lucha Libre de Monclova, me negó el permiso para salir, mi equipo de trabajo se quedó a la expectativa.

Aquí le doy la razón al "Acero" Ramos, desde que Estanislao Medina y los doctores Rolando Iruegas, José Eleazar Calderón De la Fuente y el doctor Matilde, los dejaron fuera de la comisión de Box, este deporte perdió credibilidad, los actuales comisionados, llegaron como recomendados.

De esta forma bloquearon las aspiraciones de un pugilista de elite, que todavía conserva una estructura física, aunque todavía se prepara, para algunos combates que tienen programado en Monterrey, "quiero ser campeón nacional o de Norteamérica, un sueño y un regalo que deseo darle a mi señora madre", me comenta el "Acero" Ramos.

¿ERES AHORA INSTRUCTOR DE BOXEO, JESÚS?

Bueno fue la comisión que me dio José "Toro" Barrera, abrió estas instalaciones para rescatar talento de las calles, y traerlo a ejercitarse en este deporte, yo me estoy esforzando por hacerlos hombres de bien, también vienen damitas, que han enseñado una fuerte pegada.

Jesús "Acero" Ramos tiene abiertas las puertas en los Ángeles California, en donde es conocido, por sus dos combates que ganó hace 4 años, me firmó Promotora Deportiva Thompson de los Estados Unidos, por lo pronto sigo con mi objetivo de conquistar un cinturón de campeonato, que en su momento lo compartirán conmigo José "Toro" Barrera, Rolando Liñán y Marco Galaz, que me siguen brindando su apoyo.