Pescadores se impone a Real Occi en un emocionante partido: Miguel Linares destaca

El Cruz Azul volvió a sumar de a 3 puntos en la categoría "B" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera gracias a una contundente actuación de José Coronado, quien terminó liderando la victoria por marcador de 5-3 sobre la escuadra de Maleco.

En cotejo de la jornada 4 que se disputó el pasado domingo, Coronado dio muestra de su efectividad dentro del área al firmar 3 anotaciones que valieron para encaminar al conjunto cruzazulino a su segundo triunfo de la campaña.

La cuota goleadora del dorsal 17 de la máquina fue respaldada por un certero Esteban Méndez, quien se despachó con un doblete para ayudar a inclinar la balanza. Por su parte, Maleco contó con anotaciones de Joshua Ortiz, Ángel Contreras y Ángel Menchaca para acortar la desventaja, en un partido complicado que terminaron con 10 jugadores en el terreno, tras la expulsión de José Salinas.

En un partido que tuvo goles, jugadas fuertes y expulsiones, la oncena de Felipe Pescador se agenció una apretada victoria por la mínima diferencia de 5-4 sobre el Real Occi, dentro de la categoría "B" del balompié fronterense.

Miguel Linares volvió a aparecer como el referente ofensivo de los Pescadores y contribuyó con un hat-trick para apuntalar la ventaja, la cual fue redondeada con tantos de Néstor Luna y Ervey Ordoñez; a su vez, el conjunto de la colonia Occidental encontró el descuento con goles de Juan Maldonado y Uriel de la Cruz, además de un par de anotaciones firmadas por Gerónimo González.