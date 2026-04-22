D-backs lideran la Liga de Béisbol 40 y más con 11 victorias

Tras 11 jornadas disputadas, los D-backs se han consolidado como el candidato número uno al título en la Liga de Béisbol para jugadores de 40 años y más.

Las serpientes continúan invictas, con una impresionante racha de 11 victorias y un porcentaje de 1.000 que lo confirman como líder absoluto del standing y principal aspirante al campeonato; además, los Diamondbacks tienen la mejor ofensiva del circuito con 144 carreras anotadas, a cambio de apenas 68 rayitas permitidas en once juegos.

Por su parte, el campeón vigente Diablos aparecen en el segundo puesto con 9 juegos ganados y 2 perdidos, promediando .818, seguido por Rieleros de Frontera con marca de 8-3 y Gigantes de Castaños con 6 triunfos y 5 derrotas en su cuenta.

A media tabla, las novenas de XX de Estancias y Orioles comparten créditos con récord negativo de 5-6, luego aparecen Sultanes y Astros con 4 triunfos y 7 descalabros, respectivamente, luego los Potros cuentan con marca de 3-8 en el último lugar.

Este sábado, la Liga de Béisbol de 40 y más arrancará la doceava serie del calendario regular, iniciando en el Parque "Chacho" Córdova de Estancias con el duelo entre XX y el líder D-backs, mientras que Rieleros visitará a Gigantes en el diamante del Centro Cívico castañense.

En otro frente, Orioles recibirá la visita de los Potros en el campo 4 del Deportivo AHMSA, en tanto que Astros y Diablos bajarán el telón en duelo que se escenificará en el campo de la colonia San Miguel.