"Moisés se fue limpio"

Celeste Salgado, esposa de Moisés Calleros García, aseguró que "El Taz" se fue limpio y se dijo extrañada por la reciente sanción que la Agencia Antidopaje del Reino Unido anunció contra el boxeador por dar positivo a cocaína y benzoilecgonina, tras una prueba realizada hace más de un año.

El pasado 24 de junio, el organismo antidopaje dio a conocer una suspensión de 4 años contra el pugilista monclovense fallecido en marzo del presente año, tras presuntamente dar positivo a sustancias ilegales en el test que se le practicó en abril del 2023 previo a su pelea ante el británico Galal Yafai en Londres.

"El boxeador profesional mexicano Moisés Calleros ha sido vetado de todo deporte que cumpla con el Código Mundial Antidopaje durante cuatro años, a raíz de Violaciones de las Reglas Antidopaje (ADRV) por Presencia y Uso de una Sustancia Prohibida", informó la agencia.

Extrañamente, el organismo británico filtró los resultados de la prueba más de un año después de haberse realizado y sin tener conocimiento de la muerte de Moisés Calleros. Incluso el mismo Yafai, rival del monclovense, se pronunció en redes sociales para hacerle saber a la UKAD del fallecimiento de "El Taz", mientras que medios y aficionados criticaron duramente a la agencia por su actuar.

"Moi se fue limpio. No puede ser que salga un doping después de más de un año de la pela en Inglaterra y decir que era positivo, es ilógico. Yo tengo los papeles en una carpeta porque allá le hicieron el tac y muchos estudios y yo no le vi que dijera positivo", declaró Celeste Salgado a La Voz.

"Cuando peleó con "El Rey" Martínez también le hicieron el doping y hasta los ven en el momento que orinan (para la prueba antidoping), no creo que en una función así de grande no hayan hecho lo mismo. No entendemos porque hasta ahora sacan ese supuesto positivo, es algo que deberían investigar con el sistema antidopaje del Reino Unido", agregó.

Más allá de la polémica que generó la sanción de la Agencia Antidopaje del Reino Unido para Calleros García, Salgado aseguró que nada ensuciará el legado de "El Taz" y pidió respetar la memoria del púgil, quien falleció a principios de marzo por un infarto.

"Nada manchará los más de quince años de relación que tuvimos y nada hará cambiar el concepto que tenemos de él. A nuestra familia no le interesa lo que se pueda hablar de él después de esta nota polémica, aquí él se quitaba el plato de comida por quien fuera, fue un padre ejemplar, un buen esposo y un gran amigo, tanto así que su muerte dejó gran tristeza en mucha gente".

"A la prensa solo le pedimos respeto para la familia, estamos viviendo nuestro duelo y no nos interesa tocar más el tema. Moi fue un grande y será muy difícil que alguien aquí pueda igualar lo que el hizo porque fue un guerrero incansable". agregó.