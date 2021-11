Monclovense consigue boleto al Nacional de Powerlifting

La monclovense de 23 años Eliza Prado Campos es una atleta de alto rendimiento en la disciplina del Powerlifting o levantamiento de potencia llegó a la práctica de esta disciplina en el año 2019, su última competencia la tuvo el pasado 28 de noviembre donde destacó en el interestatal realizado en Nuevo León, se llevó el primer lugar en la categoría de 84+ JR y segundo lugar absoluto, esto le valió para conseguir el boleto directo para en mayo del 2022 estar en el nacional de CDMX.

Para los lectores de Periódico La Voz la atleta de Monclova compartió sus inicios y logros obtenidos hasta el momento.

Sus inicios

"Mi mejor amigo Víctor Mendoza me inició en este deporte en octubre del 2019, competí por primera vez en el estatal del noviembre en ese mismo año, para después obtener el pase al Nacional en Guadalajara en 2020 y ahí obtuve el tercer lugar nacional, después vino la pandemia y ya no se pudo entrenar de la misma manera".

Se prepara bajo un programa especializado

"Mi coach Diego Ramírez es el encargado de mi programación en powerlifting, entreno cuatro días a la semana por aproximadamente tres horas por cada sesión, también tengo una rutina de rehabilitación para prevención de lesiones y un mejor desempeño, todo depende del bloque de entrenamiento en el que me encuentre, a veces no voy a entrenar, pero puedo salir a correr o caminar".

Sus logros en este 2021

"La federación acaba de retomar los campeonatos selectivos para el nacional del 2022 en CDMX, el día 28 de noviembre se desarrolló el selectivo interestatal de Nuevo León y Coahuila donde quedé en primer lugar en la categoría de 84+ JR y segundo lugar absoluto JR, eso me dio el mérito de obtener el pase directo al nacional".

Una trayectoria llena de sacrificio

"Es complicado estar lejos de casa, estudiar y trabajar para poder sacar todo adelante, con amor por lo que se hace siempre se pueden balancear todo, para mí el powerliftig es un escape, me da energía para ser mejor persona, mi mayor motivación son mi familia y amigos que siempre me apoyan, me motivan y me hacen creérmela que siempre puedo dar más, no los puedo defraudar".

Finalmente, la atleta agradeció a todas las personas que le han apoyado y que siguen su trayectoria.

"Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado ya sea agendando terapias, con palabras de motivación y la parte moral, a mi familia, amigos son mi motor de apoyo, me gustaría invitar a toda la gente que lea esta nota a animarse a probar deportes de fuerza, a las mujeres, tenemos que quitar los estigmas de que nos veremos mal, que no somos fuertes o si practicamos fuerzas nos veremos feas o mal, acérquense a sus entrenadores o gente de confianza y comenzamos a crear una comunidad más grande de deportes de fuerza". finalizó.