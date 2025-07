Joven monclovense Naomi Valdivia Peña destaca en competencia internacional

Con tan solo 13 años de edad, la peleadora monclovense Naomi Valdivia Peña afrontará el Campeonato Mundial Juvenil de Artes Marciales Mixtas, que se celebrará este mes de julio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La joven atleta se ganó su lugar en la Selección Nacional tras colocarse en el primer sitio del ranking en la categoría Juvenil 'B', -52 kilos, luego de superar con éxito las etapas Estatal, Regional y Nacional del proceso selectivo.

"Siento una mezcla de emociones, hay nervios y también mucha felicidad y orgullo de poder asistir a este Mundial para representar no solamente a Monclova y a mi escuela, sino a México", expresó emocionada Naomi, quien entrena desde hace dos años bajo la tutela del coach Rubén Medina, en el Centro de Combates de la Unidad Deportiva.

La noticia de su convocatoria oficial llegó como recompensa a su disciplina y esfuerzo constante. "Cuando me llegó la convocatoria, a los primeros a los que les compartí la noticia fue a mis papás, que siempre están conmigo apoyándome. Luego lo hice con mis compañeros de la escuela, quienes me felicitaron y me dieron muchos ánimos", expresó la joven monclovense en entrevista para La Voz.

Consciente de que enfrentará a los mejores talentos juveniles del mundo, Naomi ha intensificado su preparación física, técnica y mental: "Será un nivel competitivo muy alto y una exigencia muy fuerte, por ello estoy entrenando al máximo, trabajando duro hasta en los más mínimos detalles para llegar fuerte y pelear por la medalla de oro".

Su entrenador, Rubén Medina, destacó las cualidades que han llevado a Naomi a este nivel de competencia internacional: "Es una peleadora muy aguerrida, muy completa. Tiene la capacidad de pelear tanto de pie como al ras de piso, lo cual la hace una rival muy difícil de descifrar".

Medina también explicó que están afinando una preparación más específica de cara al certamen, "Será su primer evento fuera del país, formando parte de un grupo selecto de 25 peleadores que integran la Selección Nacional Juvenil. Estamos enfocados en una preparación más estratégica, más precisa, buscando perfeccionar cada movimiento".

La aventura mundialista de Naomi Valdivia comenzará el 17 de julio, cuando viaje a la Ciudad de México para concentrarse con el resto del equipo nacional. Posteriormente, emprenderán un largo viaje con escalas en Estambul y Dubái, para finalmente reunirse con los mejores peleadores juveniles del planeta, en Abu Dabi.