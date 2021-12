Monclovense se lleva triunfo con Águilas de Mexicali

MONCLOVA.- El oriundo de Monclova, Coahuila Daniel "Pato" Flores Rivera tuvo una gran salida en el cierre de juego en postemporada en el duelo entre Águilas de Mexicali y Charros de Jalisco, Daniel fue quien se apuntó el triunfo del encuentro que se disputó en 11 entradas, donde su novena ganó 4-3.

En lo que va de la postemporada Daniel Flores ha participado en dos juegos, apuntándose el triunfo ante los Charros, no ha permitido imparables, carreras y maneja un ERA de 0.00, además este triunfo representa un gran paso en la carrera del monclovense, siendo esta su primera victoria profesional en fase de play off.

Para los lectores de Periódico La Voz Daniel Flores nos expresó su sentir por importante victoria.

"Me tocó lanzar la entrada 11, en extra innings sabemos que el margen de error es menor, una carrera puede decidir el rumbo del partido y terminarlo. Me sentí bien, la confianza que se nos da a cada uno de nosotros es muy bueno y eso hace prepararnos de una manera mental para entrar y hacer bien nuestro trabajo", señaló.

Para concluir Daniel "Pato" Flores Rivera mencionó la importancia del buen ambiente en el club house y del apoyo de sus seres queridos.

"La verdad existe un gran ambiente, todos disfrutamos del juego y estamos jugando duro, fuerte, en cualquier situación. Me siento feliz, es mi primer triunfo en playoffs en mi carrera profesional y realmente me siento contento y agradecido con las personas más importantes en mi vida sin ellos no estaríamos aquí papá, mamá, hermana, hermano y mi novia, gracias por tanto apoyo incondicional, prometo siempre dar una entrega total.

Emparejamos una serie, sabíamos desde un inicio que la serie iba a ser dura, los juegos han sido intensos y eso lo vuelvo aún más emocionante, seguimos adelante, seguimos con todo y con mucha fe", finalizó.