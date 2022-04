"Nadie puede vencerme" Afirma El Canelo en entrevista

Saul "El Canelo" Álvarez, señalo en una entrevista para el podcast Boxing with Chris Mannix, que se siente en el mejo momento de su carrera, así como señalar que nadie tiene la fuerza para poder derrotarlo.

"Es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en mi mejor momento", señaló.

"Y sin faltarle el respeto a otros boxeadores, hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento; me siento fuerte, me siento en mi mejor momento", aseguró.

Estas declaraciones llega en las vísperas e la pelea contra el ruso, Dmitry Bivol, en Las Vegas este próximo sábado 7 de Mayo.