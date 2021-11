NBA: LeBron James da brutal codazo a Isaiah Stewart

LeBron James, superestrella de Los Ángeles Lakers en la NBA, fue expulsado por segunda ocasión esta tarde, luego de golpear en la cara al jugador de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart.

Fue a nueve minutos del tercer cuarto, cuando LeBron James y Isaiah Stewart disputaban la posición del tiro libre.

Allí, el jugador de los Detroit Pistons desplazó a la estrella de la NBA con un brazo, a lo cual el miembro de Los Angeles Lakers respondió con un codazo en la cara.

Tras lo anterior, los ánimos entre Isaiah Stewart y LeBron James se calentaron. El jugador de Los Pistons, ahora con un ojo ensangrentado, tuvo que ser detenido por entrenadores y miembros de seguridad de la Arena Little Caesars en Detroit.

Lo anterior hizo que el conflicto subiera de nivel, ya que Isaiah Stewart, lejos de controlarse, se soltó y volvió a correr a donde se encontraba LeBron James para encararlo.

Luego de esto, el jugador de los Detroit Pistons fue llevado de camino al vestidor, en donde corrió de nueva cuenta hacia la arena con el fin de acercarse al equipo de Los Angeles Lakers, pese a que sus compañeros intentaban detenerlo.

Árbitros revisan jugada; expulsan a LeBron James e Isaiah Stewart

Ante lo sucedido, árbitros de la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA por sus siglas en inglés) revisaron la jugada y decretaron que tanto LeBron James como Isaiah Stewart serían expulsados.

En el caso de las estrella de Los Angeles Lakers, Éste fue retirado con un falta flagrante 2, mientras que el de los Detroit Pistons fue retirado con dos faltas técnicas.

Cabe destacar que, Russell Westbrook, jugador de Los Angeles Lakers, también fue sancionado por una falta técnica.

Here´s the full altercation, LeBron James hit Isaiah Stewart with a dirty elbow, and Isaiah Stewart was not happy about it. pic.twitter.com/yFG5jXkSBu