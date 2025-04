Ni América ni Real Madrid pueden ganar siempre, cree Cáceres

CIUDAD DE MÉXICO 18-Apr-2025 .-Sebastián Cáceres restó importancia a la crisis que está atravesando el América, señalando que ningún equipo puede ganar siempre todos sus partidos, ni las Águilas ni el Real Madrid.

El conjunto dirigido por André Jardine acumula cinco partidos sin ganar, tres en Liga MX que le costaron ceder el liderato del Clausura 2025, y dos más en Concachampions, en la que cayó eliminado contra Cruz Azul en Cuartos de Final.

"No se basa solamente en un partido. Claramente no conseguimos ganar ese partido, quedamos eliminados, pero el equipo siempre ha intentado hasta el final, ha dejado todo para lograr los objetivos, obviamente a veces no se logran porque también tienes un rival al frente. No todos los equipos siempre van a ganar, hace poco también el Real Madrid quedó eliminado y son cosas que dan de qué hablar", dijo Cáceres en conferencia de prensa.

"Cuando los equipos que son candidatos a ganar un título quedan eliminados, obviamente siempre van a estar cuestionando y hablando de que fue un fracaso, pero es lo normal cuando estás en un club que exige ganar todo", agregó.

El defensor uruguayo dejó ver que las alarmas aún no están encendidas en Coapa, pues el equipo azulcrema vivió un momento similar al final de la Fase Regular del pasado Apertura 2025, y terminó ganando el tricampeonato.

"Es un momento difícil, partidos sin ganar, eliminación en Conca, lesiones. Pero creo que hemos pasado peores momentos, sin ir muy lejos, el torneo pasado casi no clasificamos al Play-In y el equipo siempre supo salir adelante cuando las cosas parecían críticas y creo que esta vez no va a ser la excepción", sentenció.

América intentará romper esa mala racha este sábado, cuando enfrente a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Fecha 17 del CL25, buscando un triunfo que le permita asegurar un lugar entre los primeros tres lugares de la clasificación.