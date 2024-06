"No es DISTRACCIÓN": Chicharito arremete contra la crítica

Javier 'Chicharito' Hernández, en vísperas de iniciar su segundo torneo con Chivas en el Apertura 2024, ha enviado un claro mensaje a aquellos que lo critican. El delantero mexicano, quien regresó al equipo rojiblanco en el Clausura 2024 con una sola anotación, se prepara para superar sus propias expectativas.

Chivas debutará enfrentando al Toluca en la nueva temporada, con la meta de avanzar más allá de las semifinales alcanzadas el semestre pasado, aunque fueron eliminados por el América en circunstancias controvertidas.

Hernández utilizó sus redes sociales para defender sus actividades extracancha, que han sido objeto de críticas recientes. En un video, el máximo goleador de la Selección Mexicana aseguró que sus intereses personales no interfieren con su compromiso hacia Chivas. "Mi prioridad siempre será Chivas, como fue con el LA Galaxy", afirmó.

Además, hizo un llamado a la comprensión y solicitó a sus detractores que dejen de malinterpretar sus acciones, reiterando que su enfoque está plenamente en su desempeño como jugador. "No necesito aprobación ni aceptación. Las críticas no afectan mi desempeño en el futbol", concluyó Hernández, quien no participó en la reciente Copa por La Paz, torneo amistoso donde Chivas perdió la final frente a los Tuzos del Pachuca.