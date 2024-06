No estoy en un bache como en 2023.- Checo Pérez.

CIUDAD DE MÉXICO 20-Jun-2024 .-Sergio Pérez aspira a tener un buen fin de semana en el Gran Premio de España para tomar un nuevo impulso en la temporada de Fórmula Uno y dejar claro que no atraviesa un bache como el que tuvo en el 2023.

Durante el primer día de actividades en Barcelona, el piloto mexicano reconoció que se siente en una mejor posición respecto al periodo de malos resultados que vivió la temporada anterior.

"Son diferentes situaciones. Creo que estamos en un lugar mucho mejor con el coche, con la comprensión. Quiero decir, si puedo hacer una buena carrera puedo recuperar mi impulso", dijo Pérez.

"Creo que en la pasada carrera intentamos compensar demasiadas cosas con la puesta a punto en ese momento, y empeoramos bastante las cosas. Así que creo que estamos en una situación mucho mejor, entendiendo la situación. No estoy en un bache como el del 2023. Ha habido problemas que han ocurrido en los últimos eventos que nos han puesto el pie".

Checo llega al circuito español luego de dos abandonos consecutivos en el GP de Mónaco y en Canadá, lo que lo ha rezagado hasta la quinta posición del campeonato de pilotos con 107 puntos, a 87 de distancia de Max Verstappen en la cima.

"Obviamente hemos estado trabajando muy duro los últimos días, he vuelto a la fábrica. Y hemos entendido bastante bien las cosas. En la F1, vivimos en un mundo de márgenes tan pequeños que pocas cosas no han estado en el punto correcto, pero lo bueno de esto - obviamente duele mucho tener esta mala fila de carreras - pero al mismo tiempo, es genial estar de vuelta aquí en Barcelona", dijo el mexicano.

El tapatío se dijo sorprendido por su penalización sufrida por la FIA por un presunto mal procedimiento al regresar a pits en la pasada carrera en Canadá, por la que tendrá tres posiciones de castigo en la parrilla de salida en España.

"Estábamos un poco sorprendidos, pero no hay nada que podamos hacer ahora. En ese momento, no tenía visibilidad con mis espejos. Creo que todos los pilotos estaban en la misma situación debido al spray, así que no tenía ni idea de los daños", señaló.

"Teniendo en cuenta la penalización de la parrilla, creo que si somos capaces de ser el equipo que sale de aquí con el mayor número de puntos en este fin de semana será una buena noticia. Y poder volver al podio será el objetivo. El domingo, con la estrategia, podríamos pensar en algo, pero creo que, obviamente, necesitamos una buena calificación para estar lo más arriba posible".