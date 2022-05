"No pudimos ver a Michael Jordan en su máximo"; Confiesa excompañero

Después de que el documental, The Last Dance, explotara en popularidad, la vida de Michael Jordan a estado bajo la lupa e investigada por todos.

Ahora, con las declaraciones de B.J. Armstrong, excompañero de Jordan en aquel Bulls de ensueño que logro 3 campeonatos seguidos, aseguro que Jornan no logro su máximo potencial porque este no dormía.

"Vi a Jordan jugar 35-40 minutos por noche y luego volver a entrenar con la misma energía. Nunca he visto a un tipo tan competitivo y siempre estaba activo. En los entrenamientos me di cuenta de que era diferente. Cuando todos los demás estaban cansados, sonaba el silbato de Phil (Jackson) y él actuaba como si hubiera dormido 10 horas y en realidad estuvo jugando a las cartas o lo que fuera que había estaba haciendo, sin haber comido ni descansado bien", develó The Kid.

Armstrong, señala que a pesar de que Michel ya es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, son dañinas costumbres de falta de sueño lo limitaron y no pudimos ver su máximo potencial.

"Si hubiera dormido, no sabemos lo bueno que realmente habría sido. No vimos lo mejor de Michael Jordan porque no durmió en esos 14 años. No es que durmiera poco, es que no dormía", sentenció. "Fue el mejor jugador en los entrenamientos que he visto. Nunca he visto a un chico entrenar tan duro y eso es lo que deberíamos mostrarles a los niños"