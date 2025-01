'No valoran y piden y piden y piden'.

MONTERREY, NL 16-Jan-2025 .-Ante lo que parece un clamor general de que al Monterrey le falta un centro delantero, el entrenador de Rayados, Martín Demichelis, lamentó que no se valore lo que se tiene con goleadores como Sergio Canales y Germán Berterame.

Cuando un reportero le preguntaba sobre el paso goleador de Canales, máximo romperredes del año en México con 18 anotaciones en los dos torneos, Demichelis aprovechó para alabar a sus jugadores y expresar su inconformidad ante quienes, dijo, nada más "piden y piden" un delantero.

"Gracias. Que alguien valore y diga eso, porque en toda la temporada 2024 el máximo goleador de la Liga fue Sergio Canales con 18 y Germán Berteráme con 17, Henry Martín igual con 17, ¿no? Entonces no valoran lo que tenemos y piden y piden y piden y piden. Gracias", dijo tajante Demichelis.

El peso del ataque en Rayados recae para este torneo en Berterame, y luego en Roberto De la Rosa, quien no mete gol en Liga MX desde agosto del 2023, y el canterano Alfonso Alvarado.

Demichelis dijo que ellos al interior deben hacer oídos sordos y estar convencidos de que tienen con qué para destacar.

"Yo tengo la obligación de venir acá, al Barrial, a enfocarme pura y exclusivamente en lo interno, en el grupo, en hacer buenos entrenamientos, que haya buena convivencia, que haya respeto, que haya compromiso, que haya intensidad a la hora de entrenarse, con divertimiento también, pero con mucha seriedad y con mucha obligación con cada uno de los ejercicios", explicó.

"Si vamos a ponernos a escucharnos los protagonistas, cada cosa que se dice de afuera, es imposible convivir con la profesión. Anoche fue muy claro el presidente (José Noriega, en explicar porque no van por un delantero), entonces poco me queda por decir".

Demichelis agregó que querían a César "Chino" Huerta, pero el jugador, al que dijo admira por ser único en México por su desequilibrio, optó por irse a Europa.

BERTERAME LISTO

Demichelis aseguró que Berterame ya está listo y que puede jugar el sábado ante Toluca, rival al que alabó, al igual que a su entrenador, Antonio Mohamed.

"Germán (Berterame), está muy bien, se pudo integrar. La decisión fue mía de no arriesgar absolutamente nada en entrar en calor (ante Puebla por molestias en ingle). Sintió ante un golpeo una posible contractura, evolucionó muy bien en las horas posteriores y ya lleva dos días entrenándose con total normalidad", explicó.

PIDE VALORAR LIGA MX

Al cuestionarle su opinión sobre la llegada de James Rodríguez al León, Demichelis dijo que le da mayor valor a la Liga Mexicana y pidió valorarla.

"La llegada de James (Rodríguez), jerarquiza una liga que también dije ya en reiteradas ocasiones que es competitiva, que es hermosa, que todos los equipos intentan jugar, que está la ley de penalización cuando hace tiempo ya sea el arquero o un saque lateral, todo eso enriquece, esos pequeños detalles enriquecen de alguna forma a la liga, ustedes deberían valorar muchísimo más", añadió.

"Porque he escuchado estas preguntas de que la gente no va a los estadios, de si se juega bien o se juega mal, o si es buena la liga o no buena la liga, bueno, están llegando en los últimos años jugadores de tremenda trayectoria, Sergio Canales, Lucas Ocampos, James Rodríguez, y entonces hay que saber valorar ese tipo de cosas".