"panameños contra mexicanos y un argentino"; Panamá se lanza contra Funes Mori

Vaya declaraciones las que hizo Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Futbol, sobre la Selección de futbol de México que incluyen a Rogelio Funes Mori. Previo al duelo de este miércoles, el dirigente del futbol de Panamá señaló que el equipo canalero puede dar la sorpresa y vencer a la Selección de México. Sin embargo, al hablar del equipo dirigido por Gerardo Martino, señaló que será un equipo de 10 mexicanos y un argentino, haciendo referencia a Rogelio Funes Mori.

"Que puede ser que Panamá le gane a México, sí puede pasar porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección de altísimo nivel" MANUEL ARIAS. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN PANAMEÑA DE FUTBOL

.

Selección de México, con dominio sobre la Selección de Panamá

La Selección de futbol de México tiene una amplia paternidad sobre la Selección de futbol de Panamá, sobre todo en los últimos duelos en los que se han enfrentado. El conjunto de México derrotó a Panamá en los dos enfrentamientos que sostuvieron durante la Liga de Naciones de la Concacaf, disputada en 2019.

En el primer partido la Selección Mexicana venció 3-1 a Panamá en el Estadio Azteca y 3-0 en el Rommel Fernández, inmueble donde se medirán este miércoles. Su último enfrentamiento fue hace un par de meses, concretamente en junio, la Selección de México derrotó 3-0 a Panamá en un duelo amistoso.

.

¿Dónde y a qué hora ver el partido México vs Panamá?

La Selección de México continúa su participación en el Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022 y ahora se enfrenta a su similar de Panamá. El duelo se llevará a cabo en Ciudad de Panamá, en el Estadio Rommel Fernández, y dará inicio en punto de las 19:05 horas (centro de México).

La Selección de México llega con paso perfecto tras haber vencido a Jamaica y Costa Rica, mientras que Panamá llega con un empate ante los ticos y victoria frente a los ´Reggae Boyz´.