'Pato' Sánchez, arrepentido de dejar River Plate por Rayados.

MONTERREY, NL 13-Aug-2024 .-Carlos Sánchez vuelve a ser centro de polémica para la afición de Rayados, luego de su polémico paso por el club albiazul entre 2016 al 2018, ahora se mostró arrepentido de haber dejado en su momento River Plate, para venir a Monterrey.

En entrevista con el Diario Olé del país sudamericano, el "Pato" afirmó que se sintió arrepentido de la decisión que tomó en diciembre del 2015, cuando dejó al conjunto "Millonario" para enrolarse con Rayados.

"Me arrepentí en el mismo momento en que me fui. Pero habiendo ganado todo y teniendo la posibilidad de seguir ganando cosas, en ese momento puse en la balanza el futuro de mi familia...", señaló.

Con el equipo albiazul, el charrúa ganó la Copa MX del Apertura 2017, pero generó polémica al no disputar la Final del Clausura 2016 ante Pachuca, ya que fue llamado por la Selección de Uruguay para una concentración previa a la Copa América Centenario 2016 y perdió la Final del Apertura 2017 contra Tigres.

"Cuando vine a Uruguay para jugar con la selección y muchos periodistas me empezaron a preguntar por River y la dimensión de mi paso por el club. En ese momento me cayó la ficha de que había priorizado el futuro de mi familia y no el quedarme a seguir ganando cosas, como en River me lo habían propuesto. Yo acepté mi decisión, pero tuve un poquito de remordimiento por esa espina de no haberme quedado un ratito más", señaló.

La reacción de la afición albiazul en redes sociales ante las declaraciones de Carlos Sánchez no se hicieron esperar, reaccionando de inmediato al recriminarle haber preferido ir con Uruguay a una concentración, que jugar una Final con Rayados y también le echaron en cara el buen sueldo que recibió con los albiazules.