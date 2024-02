Paul Pogba es SUSPENDIDO cuatro años por dopaje

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Paul Pogba, medicampista francés de la Juventus de Turín, ha sido castigado con una suspensión de cuatro años tras haber dado positivo por testosterona en una prubea antidopaje que se realizó el pasado 20 de agosto de 2023; esto fue decretado por la Fiscalía Antidopaje de Italia (NADO).

El futbolista de 30 años volvió a dar positivo en un contranálisis efectuado el 11 de septiembre, por lo que quedó inhabilitado en lo que la NADO completaba las investigaciones correspondientes.

Medios italianos confirmaron que en este último test, se encontró una nueva sustancia en el jugador, la Dhea, también concocida como "la hormona de la juventud".

Esto cambió el rumbo del caso para Pogba, ya que ahora el Tribunal Nacional de Antidopaje decretó esta suspensión tras comprobar los exámenes positivos. En sus redes sociales, Paul ha comunicado su descontento con este veredicto y lo ha tachado de incorrecto.

En sus palabras, "me muestro triste, sorprendido y con el corazón roto porque me han arrebatado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional".

"Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa se aclarará, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje".