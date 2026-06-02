Pep Guardiola rechaza oferta del Inter Miami tras dejar el City

Tras la salida de Pep Guardiola del Manchester City, se desató una ola de interés por parte de varios clubes importantes.

El técnico catalán, considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, dejará el banquillo del Etihad tras una era exitosa llena de títulos, y su futuro se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol mundial.

Entre los equipos que rápidamente mostraron interés figura el Inter Miami, el club de la MLS propiedad en parte de David Beckham y que cuenta con estrellas como Lionel Messi.

Según el diario británico Daily Mirror, el Inter Miami contactó formalmente a Pep Guardiola para ofrecerle el puesto de entrenador principal para volver a juntarlo con Leo Messi, así como fue entrenador del Barcelona. El club estadounidense, que buscaba un golpe de efecto tras su reciente título de MLS Cup, vio en el catalán al candidato ideal para mantener el proyecto ambicioso que lidera Beckham.

La oferta fue descrita como "impresionante" y multimillonaria, con un paquete económico muy atractivo que incluía un salario elevado, bonos por objetivos y facilidades para armar un staff técnico de primer nivel.

Sin embargo, Guardiola rechazó de inmediato la propuesta. De acuerdo con la fuente, Guardiola no tiene intención de asumir un nuevo reto en un club de inmediato, priorizando su descanso tras más de una década de alta intensidad en el City.

Este movimiento del Inter Miami fue el primero formal que recibió Guardiola tras anunciar su adiós al City, pero según el Mirror, el técnico no ha mostrado interés en ninguna oferta de club por el momento. El propio Pep Guardiola había anticipado que, tras no renovar con el Manchester City, se tomaría un período sabático para recargar energías.

El técnico de 55 años reconoció públicamente la necesidad de desconectar después de años de exigencia extrema, similar al año que se tomó entre el Barcelona y el Bayern Múnich.

Entre los rumores más fuertes sobre su futuro aparece el interés por dirigir una selección nacional. Guardiola ha expresado en el pasado su curiosidad por este formato de fútbol, con menos partidos semanales y mayor enfoque estratégico. España, Inglaterra o incluso la selección de Estados Unidos han sonado como posibles destinos una vez finalice su pausa.