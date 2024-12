Perro Bermúdez anuncia que padece de insuficiencia cardíaca

Después de ser ingresado de emergencia al hospital la noche del 15 de diciembre, Enrique "Perro" Bermúdez reapareció en redes sociales. A través de su cuenta de X, reveló que padece insuficiencia cardíaca.

"Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud, tuve un episodio muy peligroso, con presion arterial 225/ 198 y agua en los pulmones, que controlarón en el Hospital , despues de varios estudios, resulte con insuficiencia cardiaca!!" escribio el comentarista deportivo.

"Gracias a Dios no tendran que operar el corazón, tendre que modificar mi alimentación, un plan medico y ejercicio que siempre he hecho, sino da resultado , se me colocara un marcapasos! para mejorar la arritmia, nunca habia tenido problema en mi motor!!", escribio en otra publicacion.

Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud, tuve un episodio muy peligroso, con presion arterial 225/ 198 y agua en los pulmones, que controlarón en el Hospital , despues de varios estudios, resulte con insuficiencia cardiaca!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) December 17, 2024

La insuficiencia cardíaca es una afección que ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno para satisfacer las necesidades del cuerpo