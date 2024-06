Pese a lesión, Jaime Lozano desea que Edson Álvarez se mantenga con el Tri

Edson Álvarez se someterá a estudios para determinar la gravedad de la lesión que sufrió durante el partido de la Selección Mexicana ante Jamaica en el primer compromiso del combinado mexicano en la Copa América. La dolencia del Machín en la parte posterior del muslo izquierdo parece que lo mantendrá al margen por lo que queda de la justa internacional, dando como resultado una baja sensible para el conjunto tricolor.

Sobre esto habló Jaime Lozano, el timonel aseguró que a pesar de perder a la actual capitán y uno de los líderes del vestuario, el conjunto el equipo cuenta con otros elementos que pueden levantar la mano para echarse al hombro al cuadro tricolor.

Hay varios, tenemos muchos líderes, algunos necesitaban este empujoncito, empoderamiento, los demás de experiencia que a lo mejor antes no lo eran, ahora le toca la capitanía a César, Johan, Julio, me gusta ver el futbol desde atrás y es la gente que tiene un poco más de estabilidad, lo demostraron todos dentro y fuera de la cancha es un golpe duro, pero el equipo se estabilizó rápido, jugó bien y a mí me gusta ir hablando con varios, no solo con una persona, que pueden jugar el mismo papel de Edson, son jugadores confiables y ellos pueden ser algunos de los que más entienden lo que buscamos, también Chávez que tiene que asumir ese rol", sentenció.

Lozano mencionó que aún se evalúa la posibilidad de que Edson Álvarez permanezca en la concentración para comenzar el proceso de rehabilitación con la Selección Mexicana, sin embargo, esta determinación se tomará en conjunto con el West Ham, aunque Jaime no ocultó su deseo de que Edson permanezca con el grupo.

Es una baja sensible de confirmarse por todo lo que se manejó para la selección, su primer gran torneo, el hecho de capitán, es para luchar y dedicarle todo lo que venga adelante, él ha expresado que quiere quedarse, ya veremos, son cosas... nos pasó con Malagón, ahora con Edson y el grupo se hace más fuerte, no lo veo como desgracia sino oportunidad para alguien más, hay que estar preparados y no quejarse, sino como sí conseguir lo que venimos a buscar". Cabe señalar que Edson Álvarez fue visto sin muletas al salir del hotel de concentración.

Santiago Giménez no ha logrado reflejar con el Tri la buena campaña que tuvo con el Feyenoord en los Países Bajos, El delantero mexicano ha batallado para ser protagonista en el área rival. A pesar de ello, el técnico tricolor, Jaime Lozano, aseguró que el delantero tiene los argumentos para dar el salto a un futbol más competitivo que la Eredivisie.

Sí lo veo (top 5 Europa), dio resultados muy rápidos, mejor en la primera vuelta que la segunda, pero es normal, Santi puede estar pronto en una de esas cinco ligas importante, tiene que estar enfocado, hacer lo que le toca en selección que también es vitrina importante, creo que pronto estará ahí".

Lozano reconoció que la Copa América es un escaparate importante para que Santiago llame la atención de otros equipos, aunque no dejo de reconocer que la falta de oportunidades a la ofensiva ha mermado su buen momento.

Me parece que hay partidos en donde no le hemos podido generar tantas opciones como quisiéramos, también y recientemente las opciones fueron llegando de segunda línea, porque Jamaica se metía muy