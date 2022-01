Pink Parrita se abre paso en el voleibol femenil

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Cuando hablamos de la máxima división del voleibol femenil en la liga municipal que se juega en las instalaciones del gimnasio ´´Beto Estrada´´ pensamos en el equipo vigente campeón del torneo, las Guerreras, sin embargo, estas no se podían quedar solas nuevamente en la cima en este inicio de torneo.

Cuando una gran variedad de equipos con alto nivel se ha venido mostrando en la actual temporada apertura, y uno de estos equipos que quiere ser el retador por el titulo de campeón, son las chicas del conjunto Pink Parrita, el cual partido tras partido se ha venido abriendo paso para alcanzar a las líderes de esta división en el voleibol local.

Su más reciente demostración de su poderío le dejó frente a la escuadra de las Osas de la UANE, que si bien para esta edición de liga no cuentan con el mejor cuadro para afrontar las batallas, no se les puede subestimar, no obstante, el buen trabajo en coordinación para cada remate de Pink Parrita les dio la superioridad en su cita en la última fecha disputada frente a las Osas, poniéndose arriba en el primer set de juego con un marcador de 25-15 y llevándose el triunfo al bolsillo cuando en el tercer episodio se hacían de la ventaja con un 25-14.

Veremos que le depara para este equipo, pues camino queda bastante por recorrer en la temporada y equipos que pueden dar la sorpresa y hacerle competencia a las de Pink Parrita o las Guerreras.