Pone 'Vasco' de ejemplo a Kane.

CIUDAD DE MÉXICO 14-Nov-2024 .-Después de descartar un ambiente hostil en Honduras, el técnico Javier Aguirre puso de ejemplo al capitán inglés Harry Kane con respecto a lo que debe sentir un seleccionado nacional.

"Hubo nueve bajas (en Inglaterra), entonces Harry Kane pone en duda esas bajas y dice él que hay que sentir la camiseta, estar orgullosos, estar aquí, es lo que le digo a los jugadores, hay que tener esas ganas de representar a tu país, en cualquier escenario, sentirnos orgullosos, no debe ser un castigo estar aquí, más allá de meterles en la cabeza que es una guerra o vayan preparados, que se sientan orgullosos de estar aquí.

"Este hombre (Luis Chávez) viene de casa del diablo y viene a jugar, con mucho orgullo", expresó el DT de la Selección Mexicana en la víspera del juego de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Si bien es lógica la presión al jugar como visitantes, el "Vasco" descartó cualquier tipo de maltrato en San Pedro Sula.

"Quisiera quitar el calificativo de hostil, la verdad es que nos han tratado fantásticamente desde que aterrizó el avión, la gente de migración, los empleados en el hotel son fantásticos.

"Ambiente hostil no me lo parece, somos visitantes, ellos apoyarán a su equipo nacional y hasta ahí", comentó.

Aguirre entiende que los abucheos son naturales. Le gusta el partido para medir el músculo de sus jugadores.

"Complicado me refiero jugar como visitante, donde precisamente no tienes el apoyo del público y no eres especialmente favorito, arropado por los tuyos, no complicado el campo o que sucedan cosas extraordinarias.

"Por historia han sido partidos muy duros en los cuales nos han superado en estadística, además estos dos partidos tienen un premio de asistir a Final Four y Copa Oro, es un escenario que me gusta para ir sacando mis conclusiones en torno a los seleccionados", mencionó.

Tanto Johan Vásquez como Roberto Alvarado son bajas por lesión.

"Para la ausencia de Johan tengo varias alternativas, la más natural es un central, el 'Chiquete' (Jesús Orozco), pierna izquierda, después dos centrales pierna derecha, pueden ser (Víctor) Guzmán, (Israel) Reyes, inclusive jugar por dentro con (Jesús) Angulo.

"Tengo a (Julián) Quiñones (para sustituir al 'Piojo' Alvarado), que vuelve con nosotros, están el 'Chino' (César Huerta), Alexis (Vega)", comentó.

Hace un año, en la era de Jaime Lozano, el Tricolor cayó 2-0 contra Honduras, en la misma instancia.

"Tienen la experiencia de haber pasado un trago amargo y espero que estemos a la altura de las circunstancias.

"La forma es fondo en el futbol, por lo tanto el resultado es muy importante", comentó.

Aguirre adelantó que César Montes, Edson Álvarez y Raúl Jiménez serán titulares.

@ContrerasCANCHA