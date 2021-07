Ponen en subasta playera de André-Pierre Gignac por una buena causa

Score

Ponen en subasta playera de André-Pierre Gignac autografiada para recaudar dinero para una cirugía de una enfermera.

Cuando hablamos del Club Tigres es casi imposible no pensar en la estrella y máximo goleador histórico, André-Pierre Gignac. Y esta vez el delantero francés autorizó que se subastara su playera autografiada por una muy buena causa. A través de redes sociales, un usuario de Twitter compartió una publicación para ayudar a Linda, una enfermera que necesita dos cirugías debido a que padece de dos tumores en la cabeza.

Hoy venimos a ayudar a alguien que lo necesita, y me gustaría poner en subasta una playera de @TigresOficial firmada y autorizado por mi hermano @10APG para ayudar a @VaPorLinda1 ella es una enfermera, madre de 2 hijas que están luchando por su salud, necesita 3 cirugías ya que.. pic.twitter.com/jhcnO31Kc6 — Mauri Castillo (@sanmauri1317) July 9, 2021

Así que si tu buscas tener la indumentaria de André-Pierre Gignac con su firma, podrás conseguirla en la subasta que inicia en tres mil pesos. Cabe mencionar que lo recaudado será destinado en su totalidad a la enfermera que necesita las cirugías.

André-Pierre Gignac, un icono de Tigres

André-Pierre Gignac llegó al Club Tigres en el 2015 y desde ese momento los regiomontanos sabían que la era de los universitarios cambiaría. Aún podemos recordar ese francés más mexicano en el mundial de clubes que buscaba traer a México la copa frente al Bayern de Múnich.

Hay que aceptar que el "Bómboro" se ha convertido en uno de los jugadores más querido por la afición. Incluso el mismo francés ha dicho en diversas ocasiones que está enamorado de la cultura y todo México. A tal grado que Gignac ha querido permanecer en México aún cuando se retire del fútbol.

Sería imposible pensar que el delantero galo no se ha ganado el corazón de cada uno de los regiomontanos. Hasta podríamos considerar que de los mismo mexicanos, pues no olvidemos que hace unos días reconoció que durante el partido que jugará contra la Selección de México en Tokio 2021, de meter gol no lo celebrará.