Pony Ruiz entra al Salón de la Fama; Agradece con lenguaje de señas

El icónico ex jugador del Santos Laguna, Rodrigo "Pony" Ruiz, ingreso al Salón de la Fama, organizado por Grupo Pachuca, esto tras su larga trayectoria dentro de la liga nacional. El chileno agradeció el premio a sus padres usando el lenguaje de señas.

En el evento del ingreso del chileno, este agradeció por el premio y recordó a su padre, quien falleció sin verlo en el Salón de la Fama. El legendario jugador agradeció a su madre con el lenguaje de señas, pues sus padres son sordomudos.

El Pony Ruiz es hijo de sordomudos y les agradeció en lenguaje de señas a sus padres, al ingresar al Salón de la Fama ?



Aunque su papá murió hace un año, su mamá todavía vive

"Obviamente, agradecer a mis padres. Lamentablemente, hace menos de un año, mi padre ya no está conmigo físicamente, me encantaría que estuviera aquí hoy, pero sé que espiritualmente está al lado mío. Mis padres son sordomudos, por ello quiero rendirles un homenaje con lenguaje de señas para agradecerles por todo lo que me enseñaron y me dieron", expresó el "Pony" Ruiz con visible emoción.

Rodrigo "Pony" Ruiz es uno de los jugadores legendarios del Santos Laguna, este era reconocido por ser uno de los pateadores más precisos de la historia del club. Junto con Jared Borgetti, hicieron una dupla que le dio el primer torneo al equipo de Torreón.