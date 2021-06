Por fin se inaugura la Eurocopa

Score

ROMA, Italia.- Pirotecnia, mucho colorido y la actuación del tenor italiano Andrea Bocelli engalanaron la inauguración de la Eurocopa 2020, hoy en el Estadio Olímpico de Roma.

La inauguración duró 22 minutos y comenzó con la aparición de Francesco Totti recibiendo el balón de Alessandro Nesta, con los mensajes de Ciao Euro y Ciao Roma, dándole la bienvenida al mundo.

Luego apareció la Banda de la Policía Estatal, tocando mientras entraron a la cancha globos de gran tamaño, simulando balones, y con los colores de las Selecciones participantes.

Después, volaron algunos tamborileros en las orillas del estadio antes de que apareciera Boselli, quien interpretó Nessum Dorma.

En el cierre de su actuación, los globos se juntaron en un solo ente y volaron a media altura, para que una gimnasta aérea se balanceara en un trapecio enganchado debajo de los globos.

Además de que del techo del inmueble voló pirotecnia y mucho humo de colores.

La ceremonia concluyó con un video de U2 interpretando la canción oficial de la Euro: We Are The People.

