Por un cierre de 6... puntos

GUADALAJARA, Jalisco 19-Apr-2024 .-Fernando Gago lleva números para ilusionar a las Chivas.

El Rebaño tiene la oportunidad en este Clausura 2024, de firmar el segundo mejor torneo en los últimos 10 años.

Chivas suma 25 puntos en las primeras 15 jornadas y tiene 6 en disputa en los duelos contra Querétaro y Atlas para el cierre del torneo.

Si logra las 2 victorias, o incluso con un triunfo y un empate, las Chivas superarían los números del equipo en toda la década.

Bajo el mando de Veljko Paunovic, Chivas logró 34 puntos en el Clausura 2023 y 27 en el Apertura pasado. Previo a esos torneos, los mejores registros eran de 28 puntos en el Apertura 2017, Apertura 2016 y Clausura 2016.

Únicamente 7 técnicos han superado la barrera de los 30 puntos: Ricardo Ferretti (Invierno 96, Verano 97 e Invierno 98), Hans Westerhof (Clausura 2024), José Manuel de la Torre (Clausura 2007 y Apertura 2007), Efraín Flores (Clausura 2018), José Luis Real (Bicentenario 2010), Fernando Quirarte (Apertura 2011) y Paunovic (Clausura 2023).

Las Chivas, sin "Chicharito" Hernández, se enfrentan esta noche en el Estadio AKRON al Querétaro, un rival que no gana en dicho escenario desde el Apertura 2014.

El duelo recobra importancia en las aspiraciones del Rebaño por terminar dentro de los primeros 6 lugares de la tabla general que clasifican directamente a la Liguilla.

Ricardo Marín tendrá la responsabilidad del ataque rojiblanco, respondiendo con goles y buenas actuaciones.

"He sabido entender y me he percatado lo que el profe (Gago) busca y he tratado de plantearlo así. Al principio me costó un poco porque me perdí la pretemporada, me tocó lesionarme en el último partido (del torneo anterior) contra Pumas. Al principio estaba un poco inquieto, pero nunca dejé de trabajar. Yo estaba consciente de que mi oportunidad me iba a llegar y tenía que aprovechar y demostrar por qué estaba acá", comentó Marín en Chivas TV.

Chivas marcha con 25 puntos, por lo que le urge cerrar con las 6 unidades en disputa para acceder directo a los Cuartos de Final.

TABLAS

Así les ha ido

El mejor torneo del Rebaño en puntos fue en el Clausura 2023 con Paunovic como DT.

Torneo Puntos

Clausura 2024 25*

Apertura 2023 27

Clausura 2023 34

Apertura 2022 22

Clausura 2022 26

Apertura 2021 22

Clausura 2021 23

Apertura 2020 26

Clausura 2020 16**

Apertura 2019 25

Clausura 2019 18

Apertura 2018 20

Clausura 2018 15

Apertura 2017 28

Clausura 2017 27

Apertura 2016 28

Clausura 2016 28

Apertura 2015 21

Clausura 2015 26

Apertura 2014 16

Clausura 2014 21

*Hasta la Fecha 14

**Cancelado tras la Fecha 11.

¿Hasta dónde llegaron?

Torneo Puntos Técnico Posición Llegó hasta

Invierno 1996 31 Ricardo Ferretti 3 Cuartos de Final

Verano 1997 34 Ricardo Ferretti 2 Campeón

Invierno 1998 34 Ricardo Ferretti 3 Subcampeón

Clausura 2004 34 Hans Westerhof 3 Subcampeón

Clausura 2007 31 José Manuel de la Torre 2 Semifinal

Apertura 2007 31 José Manuel de la Torre / Efraín Flores 4 Semifinal

Clausura 2008 33 Efraín Flores 1 Cuartos de Final

Bicentenario 2010 32 José Luis Real 2 Cuartos de Final

Apertura 2011 30 José Luis Real / Fernando Quirarte 1 Cuartos de Final

Clausura 2023 34 Veljko Paunovic 3 Subcampeón

