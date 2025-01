Quiere Martínez Losa construir nuevo campeonato

Pedro Martínez Losa sabe que sus credenciales como entrenador y los títulos que tiene Tigres Femenil son parte importante de la historia, pero para el entrenador español eso ya es pasado.

En su primera conferencia de prensa en la Ciudad, el nuevo entrenador de las "Amazonas" fue tajante ante la pregunta si usa el factor emocional para motivar a sus equipos, y a unas felinas que lo han ganado todo en la Liga MX Femenil.

"Primero, los trofeos que ganamos antes, no importan, yo gané seis, pero no me van ayudar a ganar el próximo. La historia de Tigres es maravillosa, pero tenemos que construir hacia el futuro. Son jugadoras capacitadas, vamos a tener programas con las jugadoras y que no se lesionen, tolerar cargas de trabajo y el aspecto emocional, trabajar puntos.

"Tener incluso una persona, no porque al día de hoy lo necesiten, sino que vienen de un momento difícil, disputar una Final que se pierde, pero es parte del juego aunque no fuese lo deseado, tienes que ser capaz de salir adelante y usar esa energía para crecer", explicó el entrenador en el Estadio Universitario.

Se le preguntó si buscará traer refuerzos a las felinas de cara al Torneo Clausura 2025 -que ya arrancó- y la W Concacaf Champions Cup, Martínez Losa comentó que primero se enfoca en trabajar con lo que tiene, sin descartar algún fichaje.

"Tengo la costumbre de esperar siempre todo lo que hay en un proyecto. En 20 años de carrera me ha enseñado que todos los DT's y jugadoras son buenos y me gusta conocer, confiar en el grupo que tenemos y darle a todo mundo la oportunidad de rendir y empezamos a despegar y ahí veremos quién puede ser y quién no.

A partir de ahí vamos a mejorar y somos un club ambicioso y queremos tener a las mejores jugadoras. Queremos fichar, pero es centrarnos en la tranquilidad de rendir y analizar qué es lo que necesitamos y trabajar en la misma línea. Soy un DT que le gusta poner confianza a las jóvenes, y aquí tenemos también jugadoras talentosas, más que traer o no, es tener jugadoras que estén a nivel en todos los aspectos de juego", comentó.

Lamentó que en el debut del torneo, las felinas perdieran en casa ante Tijuana.

"La Liga fue uno de los motivos que me atrajo a aceptar el proyecto, el nivel, está entre las mejores 5 del mundo. He aprendido que todo mundo quiere ganarle a Tigres, el otro día hicimos felices a Tijuana y vamos a evitar que no pase más. Nuestros fans son los mejores, queremos su apoyo y hacerlos felices y concretar con ello. Vamos a necesitar tiempo, los haremos felices ganando la Liga, por lo que a partir de ahora es estar concentrado en ser mejores, con dinámica de trabajo exigente y buscando los máximos estándares y a partir de ahí vamos a mejorar muchísimo".