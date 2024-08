Quieren Romo y Cruz Azul romper hegemonía del América.

CIUDAD DE MÉXICO 29-Aug-2024 .-Cruz Azul no quiere pensar en el pasado ni en la Final perdida del Clausura 2024, por lo que prefiere enfocarse en demostrar su mejor versión para vencer al América, el próximo sábado, en una nueva edición del Clásico Joven.

La Máquina arrastra una racha de siete partidos sin poder vencer a las Águilas en Liga MX, pero Luis Romo aseguró que las estadísticas no importan en esta clase de partidos.

"Siempre estos partidos son importantes para la afición, para nosotros. Las estadísticas y lo que se ha vivido no importan cuando llegas a la cancha", dijo el mediocampista cruzazulino en conferencia de prensa.

"En los clásicos todo lo que se viene viviendo se queda de lado, se juega diferente y lo importante va ser salir en nuestra mejor versión", agregó.

Para Romo, el plantel cementero ya pasó la página de aquella derrota en la Final del pasado torneo ante los azulcremas.

"Es complicado darle la vuelta a una Final que se define de esa manera pero creo que el grupo ya lo asimiló bastante bien. Tenemos que competir al máximo, tenemos una idea de juego muy clara y al final los factores externos no dependen de nosotros. Ese partido se definió por un penal polémico y la verdad está de más mencionarlo. Pero lo más importante es lo que hagamos nosotros en el campo", confesó.

La última vez que Cruz Azul venció al América en Liga fue en el Apertura 2021, y desde entonces registra dos empates y cinco derrotas ante su acérrimo rival.

Sin embargo, esta parece ser la oportunidad perfecta para terminar con la hegemonía, pues La Máquina llega invicta y como líder del torneo al partido, mientras que las Águilas se ubican en el lugar 12 con solamente dos triunfos en el certamen.

No afectará salida de Antuna

Luis Romo señaló que, aunque Uriel Antuna era un jugador importante para Cruz Azul, el cuerpo técnico celeste tiene las armas necesarias para que su salida no afecte al equipo.

"Era un jugador importante para Cruz Azul, igual el estilo de juego que teníamos lo potenció mucho. Pero simplemente desearle lo mejor, ya le dimos vuelta a la página, ya hablamos con él, se despidió y ahora toca enfocarnos en lo nuestro. Siempre uno se tiene que enfocar en lo que le corresponde y hoy no es más parte de Cruz Azul, entonces enfocarnos en él creo que ya no está en nosotros. Martín (Anselmi) tiene la suficiente experiencia e ideas de juego para adaptarse a no tenerlo más", sentenció.