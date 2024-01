Ramiro Sordo pide tiempo para adaptarse a la Liga MX con Santos

Con el objetivo firme de lograr algo importante con Santos, así es como llegó el argentino Ramiro Sordo a reforzar a la escuadra de Torreón, aunque es consciente que primero deberá de tener un tiempo para aclimatarse a su nuevo club.

Trataremos de ser protagonistas, primero me debo de adaptar a la vida y al futbol en México y después en conjunto trataremos de sacar adelante el torneo que ya comenzó, porque estamos con muchas ganas de coronarlo con algo importante", declaró.

El extremo ofensivo que viene procedente de Newell's Old Boys de Argentina, afirmó que trabajará de la manera más profesional para responder a la confianza que se le está otorgando en el conjunto lagunero.

Vengo con una mentalidad positiva, como siempre lo he hecho en este corto lapso de mi carrera desde Newell's, con mucho foco de atención, de profesionalismo, de querer jugar y estar a la altura del club", expresó.

Sordo, quién apenas cuenta con 23 años, se mostró agradecido por el arropo que ha tenido de los aficionados del cuadro de los Guerreros, pues lo toma como una motivación para tener un buen rendimiento en el campo de juego.

Me recibieron muy bien, muy contento por ese lado, de que la gente, los hinchas te reciban de esa manera, al jugador lo emociona, le dan ganas de jugar, de demostrar que está a la altura del club, estoy contento por cómo me recibieron y trataré de regresar ese cariño en cada partido y cada minuto que me toque jugar".

El atacante sudamericano afirmó que tendrá que ponerse a punto físicamente para estar al cien por ciento, por lo que su debut en la Liga MX podría esperar para la Jornada 3 o 4, dependiendo de la decisión del técnico Pablo Repetto.