Rechaza Verstappen asistir a evento de F1 en 2025.

CIUDAD DE MÉXICO 14-Nov-2024 .-Max Verstappen sigue demostrando su desagrado con todo lo relacionado a los eventos públicos ligados a la Fórmula Uno.

El piloto neerlandés volvió a criticar a la organización del Gran Circo, esta vez por el recientemente anunciado evento que se llevará a cabo durante febrero de 2025 en Londres, donde por primera vez las 10 escuderías se reunirán para convivir con aficionados y presentar sus monoplazas para la nueva temporada.

Esto fue desaprobado por el tricampeón del mundo y actual piloto de Red Bull, quien dejó claro que no tiene muchas intenciones de asistir.

"Espero estar enfermo esa semana. Para mí, todos pueden saltarse estas cosas, se trata de estar ahí parado, pareces un payaso. Siempre me gusta centrarme en el aspecto del rendimiento", comentó en el canal de Twitch del equipo de Esports Redline.

A pesar de ser figura pública y entender que este tipo de eventos forman parte de su vida como piloto de la Máxima Categoría del Automovilismo, Verstappen volvió a recalcar que no es de su interés.

"No me gusta todo lo que me rodea. Sé que, obviamente, en algunos lugares son parte integral, pero digamos que no es de mi interés", agregó.