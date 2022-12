RECHAZÓ OFERTA DE EUROPA PARA QUEDARSE CON CHIVAS

Alexis Vega, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, explicó que no ha tenido tantas ofertas del futbol europeo como se ha señalado en los medios de comunicación y aclaró que sólo dos equipos preguntaron por él y que incluso uno de ellos lo condicionó a rendir en seis meses o de lo contrario regresaría cedido a otro club de la Liga MX.

En entrevista con TUDN, Vega detalló que un equipo, sin decir nombre, le dijo que lo llevarían siempre y cuando en un semestre tuviera su mayor rendimiento para quedarse con la institución, ya que de lo contrario, lo iban a regresar en calidad de cedido a otro equipo del futbol mexicano, situación que no gustó en lo más mínimo al delantero mexicano.

“Salen muchos medios diciendo que muchos equipos me pretendían, que muchos equipos me querían, pero la realidad es que no, la realidad es que sí hubo pláticas con dos equipos y como siempre lo he dicho, nada concreto, sólo preguntan y hasta ahí", argumentó Vega.

Además, el delantero del Rebaño Sagrado dijo que no tiene ninguna prisa en salir hacia Europa y seguirá realizando su trabajo en espera de que le llegue una buena oportunidad.

"Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano", señaló Vega.

Incluso, fue enfático en decir que todos merecen y requieren un proceso de adaptación, por lo que dicha oferta era complicada de llevar. "No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá".