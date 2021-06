Recordando al campeón José Patricio “Toro” Barrera

Score

Fue seleccionado por México, para asistir a Juegos Panamericanos a Cuba, pero el entrenador se fue solo a Cuba, dejó a los seis en el aeropuerto.

El boxeo en México es un deporte que se practica de forma amateur y profesional, es el deporte con más logros del país, según la historia cuenta en su haber con 116 campeones mundiales, de acuerdo a un resumen que se realizó en el 2016, siendo el único país con campeones del mundo acreditados en todas las actuales divisiones de boxeo.

Por esta razón, en mi recorrido habitual, acudí a un gimnasio de boxeo, llamado Sport Round, que se localiza por la avenida Cuauhtémoc en el sector el pueblo, saludé al entrenador, un pugilista de renombre Jesús “Acero” Ramos, me comentó que este lugar era propiedad del licenciado José Patricio Barrera, “fue un gran boxeador hace años con títulos de campeonato”, me dijo Chuy.

ME LLAMÓ LA ATENCIÓN, LLEGÓ AL GIMNASIO Y DE INMEDIATO, ACEPTÓ HABLAR CONMIGO

Al inicio de la entrevista con José “Toro” Barrera, que accedió a la misma, de inmediato me comentó, ser un pugilista nativo de Monclova que fue campeón estatal en Coahuila en el 1996, después durante su estancia como estudiante en el Tecnológico de Nuevo León, también logró el cinturón estatal de peso pluma en 1998 y en el 99 campeón nacional.

CREO HABERTE CONOCIDO, EN LAS ARENAS DE BOXEO DE MONCLOVA

Si me dice José Patricio, y me comentó, tuve combates ante fuertes rivales, como el neorrositense Alfredo Cantera, Benjamín “Maromero” López, Santos Sandoval de Nueva Rosita, Kid Pancho también de Rosita y Humberto “Pulmón” Vázquez de Monclova, así como otros más.

José “Toro” Barrera, creció por la calle Juárez, ahí por donde tenía su abuelo Patricio un pequeño comercio, ahí también hacían escobas, estudió primaria y secundaria, pero le entró la pasión por el boxeo, pero su padre le dijo, “Patricio primero está el estudio”, pero el siguió entrenando bajo la dirección de don Julio López en el gimnasio que estaba en la Sección 147.

SU DESTINO ESTABA MARCADO, SEGUIR EN EL PUGILISMO

Señor Ortiz, mi padre me llevaba a las funciones de boxeo, este deporte era su pasión y a mí me gusto, desde el inicio del mismo, mi mánager Julio López, me dijo tienes talento de campeón.

EN EL 2000 VIAJÓ EL TORO BARRERA, A ESTUDIAR A MONTERREY

Ya para el 2000 en adelante el Toro Barrera, se fue a estudiar al Tecnológico de Monterrey, siguió pisando los cuadriláteros regiomontanos, hasta lograr el cinturón estatal de peso pluma.

De Inmediato me becó la institución en donde estudiaba, asistí con la representación de Nuevo León a Olimpiadas Nacionales, logrando algunas preseas, pero lo más importante un boleto a Juegos Panamericanos.

¿SE REALIZÓ TU SUEÑO, TORO, DE ASISTIR A ESTE EVENTO?

No se hizo, íbamos seis a Cuba, pero nuestro entrenador, agarró su maleta y se fue solo a Cuba, gastó la lana de nuestro avión, lo regresaron a Monterrey y le dieron la baja en el deporte organizado de Nuevo León.

El ahora licenciado José Patricio “Toro” Barrera, fue campeón pluma estatal en Coahuila en el 90´s, en el estado de Nuevo León campeón pluma en 1997, fue clasificado en el ranking nacional pluma en 1998, 15 peleas como profesional a 6 y 8 round, certificado como Juez Calificador por el CMB, y ahora asistente de su gimnasio Sport Round.

¿Qué HACE EN LA ACTULIDAD EL “TORO” BARRERA?

Señor Ortiz, ahora me dedico a laborar para una aseguradora, ya en la tarde me dedico a atender a jóvenes con talento, que quieren brillar en este difícil deporte de las narices chatas y orejas de coliflor.

¿QUÉ ES LA DINÁMICA QUE APLICA, EL TORO, EN SUS SESIONES?

Bueno el objetivo, es crear terapia ocupacional, que se olviden de la pandemia, sacudirse el estrés, respetando los protocolos de salud, clases repartidas con horarios diferentes, para cada seis deportistas.

Y agregó; La importancia del deporte del boxeo, es para generar un cuerpo sano y mente sana, principalmente en clases de cardiopulmonar, es decir fortaleciendo principalmente dichos órganos frente a este virus.

¿CON QUÉ HORARIOS TRABAJAN LICENCIADO JOSÉ BARRERA?

Estamos de lunes a sábados de 10 a 1 de la tarde, y de 5 a 8, aquí los presentes dan un pequeño donativo, lo es rescatar al talento de las malas costumbres, para eso hice este gimnasio de Sport Round.