Rendirán homenaje en la Tigre Padilla

El durangense, pero monclovense por adopción Rogelio Lugo Fernández, campeón estatal de peso gallo en 1980 y campeón en peso pluma en 1982, recibiría merecido homenaje el viernes 29 de octubre en la Arena Tigre Padilla, en donde habrá cañonazo boxístico, con pelea estrella entre Ramiro "Búfalo" Coronado y el Josué "La Parka" Salas de Morelos Coahuila.

El legendario boxeador Rogelio Lugo, fue entrevistado por el reportero de La Voz de Monclova, para conocer algo de su historia dentro del boxeo de paga, comentando, "Ramiro es la segunda vez que recibió un homenaje en vida, me da mucho gusto convivir con la afición, claro agradeciendo a todos los coordinadores y boxeadores, este homenaje.

Rogelio Lugo Fernández ha sobrevivido a duras penas en su tallercito de soldadura, ahí acondicionó un pequeño gimnasio de Box, en donde en diferentes horarios y de lunes a viernes se dan cita más de 60 jóvenes y jovencitas, que por medio del deporte se ejercitan.

"Ramiro, quiero ser claro y preciso" me dice Rogelio, voy a ponerme a las órdenes del nuevo alcalde de ciudad Frontera, Roberto Piña Amaya, me comentan que es un deportista consumado, ya de familia, para que me apoye en mi gimnasio, tengo dos prospectos con madrea y talento, que van a llegar a la cima, y hasta un campeonato nacional lo pueden obtener.

Rogelio Lugo llegó acompañado de sus padres a Santiago Lugo y María Luis Fernández, llegó a Monclova en 1963, vivía por la calle Hinojosa, años después entro a laborar a AHMSA, en sus salidas asistía a practicar la doctrina del boxeo, al lado de Julio López.

Allá por el año del 84 o 86 los pocos años contrajo nupcias con Adela Sillas Andrade, procreando a Jazmín, Roel y Ana Gabriela Lugo Fernández, con quien ahora vive dedicado a ellos.

¿Cómo TE LLAMÓ LA ATENCIÓN EL DEPORTE DEL BOXEO, ROGELIO?

Fue un 11 de diciembre cuando el Canchoflas y Mario Ayala, me invitaron a sabinas a llevar algunos pugilistas que iban a pelear allá para darle agua a los muchachos, yo lo vi como un plan con maña.

Ramiro, faltó el que iba a pelear en la estrella me subieron a mí, gané en un round, y después de esta fecha, me dediqué a boxear, me gustaban muchos los golpes, bueno lo demostró en su rostro, y también otros golpes más profundos que da la vida.

Recuerdo que en ese combate como el "Negrito Moreira" me pagaron 60 pesos, lo recuerdo muy bien, posteriormente en Piedras Negras, en 1982 boxeé ante rankeado nacionales como el "Chamaco" Cuenca, Víctor Valero y Gilberto Mares, yo era el boxeador atractivo en esa puerta fronteriza.

Yo vi a Rogelio Lugo, subir en muchas ocasiones en la Arena Olímpica Monclova, en donde enfrentó a Manny Amador, Bonifacio Castillo, Agustín Saucedo, y otros más como Andrés Alonso, Pedro Cruz, Kid Juanillo y otros más.

¿RECIBISTE ALGUNA INVITACIÓN PARA IR A MÉXICO, LUGO?

Si en una ocasión vino el promotor José Luis Meza de México, a tres de nosotros nos ofreció trabajo, en el gimnasio Baños Lupita, estábamos escasos de recursos y algo de capacidad, y mejor esperamos otra oportunidad.

De momento Rogelio Lugo Fernández, atiende su Gimnasio Deportivo Lugo, en donde tiene a dos campeones centroamericanos jóvenes con talento, y que tienen futuro en el pugilismo, pero primero los tendrá que llevar a una Olimpiada Nacional, claro con el apoyo del próximo alcalde de los deportistas Roberto Piña Amaya.

Rogelio "El Demoledor" Lugo, como lo conocíamos los que redactábamos los combates que ganaba por su fuerte pegada, estuvo en aquella camada de grandes boxeadores como el "Puños de Oro", "Azabache" Aguilar, Pedro Cruz, Carlos Moreno, "El Zurdo" Saucedo, "El Grandulón" Sony Liston, "Maravilla" Pinder y otros más como Frank Montellano, Vicente Ibarra y el Bony Castilla.

Recuerden la noche del viernes 29 de octubre, le rinden homenaje en vida a Rogelio "El Demoledor" Lugo Fernández, actual entrenador de jóvenes con talento en ciudad Frontera.