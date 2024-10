Reyes no pone a Tigres como favoritos en el Clásico amistoso.

MONTERREY, NL 10-Oct-2024 .-Tigres es el segundo lugar de la tabla general en el Apertura 2024, pero aún así, Diego Reyes, defensa felino, prefirió no aventurarse a poner a los auriazules como favoritos en los Clásicos que se avecinan ante Rayados.

El zaguero auriazul habló luego de la práctica matutina en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres, donde no tomó la estafeta de favorito pese al buen paso del equipo en el torneo, pues dejó claro que en estos partidos tan cerrados, gana el que menos comete errores.

"No me gusta decir que somos favoritos, cada partido es diferente y con vibra distintas. Ojalá tanto en el amistoso como en el de Liga salgamos metidos como lo hemos venido haciendo. En este tipo de partidos el que se equivoque menos es el que gana, trataremos de hacer eso e imponer nuestro fútbol", dijo Reyes.

FELIZ POR RAÚL JIMÉNEZ

El regreso de Raúl Jiménez a una convocatoria con la Selección Mexicana hizo eco y Reyes habló sobre el llamado de quien fuera su compañero en América.

"Me da mucha felicidad verlo feliz, verlo hacer goles que es lo que más le gusta, disfrutando que al final de cuentas hubo un rato que no lo disfrutó por su accidente. Yo viví eso, sé lo que le costó y otra vez que lo disfrute me alegra mucho por él. Es un referente de la Selección y esperemos que en esta Fecha FIFA lo siga demostrando el nivel que tiene, me alegra mucho por él", comentó el defensa.